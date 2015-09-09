С 1 октября прекращается финансирование запорожского "Металлурга"

Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

Так, сообщается, что с 1 октября 2015 года произойдет полная остановка финансирования клуба, который существует с 1935 года.

"Футбольный сезон 2014-2015 годов характеризовался стремительно меняющейся социально-политической ситуацией в стране, что не могло не сказаться на состоянии дел в клубе.

С одной стороны, с момента приобретения футбольного клуба новыми собственниками, была проделана большая работа по его развитию. Проведена реорганизация и кадровые усиления среди тренерского состава, а также среди административно-управленческого персонала. Была улучшена материально-техническая база для проведения учебно-тренировочного процесса команды.

В результате совместных усилий всех подразделений ПФК "Металлург" Запорожье по итогам прошлого сезона команда заняла седьмое место в Чемпионате Украины, что является успешным результатом системной и скоординированной работы всего коллектива клуба.

При этом все это время финансовая деятельность клуба носила дотационный характер.

Ситуация многократно усложнилась в условиях обострения экономического и политического кризисов в Украине, что создало дополнительные проблемы в финансировании, содержании и дальнейшем развитии клуба, вплоть до угрозы его существованию.

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым сообщить об отсутствии экономической целесообразности дальнейшего развития клуба в сложившейся ситуации, а также об остановке его финансирования с 1 октября 2015 г.

Обращаемся ко всем, кому не безразлична судьба футбольного клуба, взять под свое шефство ПФК "Металлург" Запорожье на любых условиях", - говорится в заявлении ФК "Металлург" Запорожье.

Напомним, после 6 сыгранных туров в украинской Премьер-лиге "Металлург" с 2 очками идет на последнем месте в турнирной таблице.