Сборная Украины сыграла вничью со Словакией в матче отбора Евро-2016

В Жилине (Словакия) завершился матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2016 года, в котором сборная Словакии сыграла вничью с командой Украины - 0:0.

Ситуация в турнирной таблице требовала от сборной Украины играть на победу в этом матче, но соперник в самом начале игры захватил преимущество. Впрочем, подопечные Михаила Фоменко быстро выровняли игру и в дальнейшем даже имели определенный перевес. Тем не менее, реализовать его хотя бы раз украинцам не удалось.

Второй тайм прошел по тому же сценарию - хозяева начинали с атак на ворота Пятова, а затем потихоньку отдавали инициативу. А чем ближе было окончание матча, тем меньше старались рисковать обе команды. В итоге, игра завершилась закономерной ничьей - 0:0.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом матча.

В параллельных матчах Группы С сборная Испании обыграла на выезде команду Македонии - 1:0, а Беларусь одолела Люксембург - 2:0.

Таким образом, после 8-ми туров в турнирной таблице у сборной Испании 21 очко, Словакии - 19, Украины - 16.Словаки сохранили 2-е место в турнирной таблице и, скорее всего, напярмую квалифицируются на Евро-2016 минуя стыковые матчи плей-офф.