"Шахтер" не будет проводить во Львове матчи Премьер-лиги - СМИ
17:18, 08 сентября 2015Спорт
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Донецкий "Шахтер" больше не планирует проводить матчи украинской Премьер-лиги во Львове.
"Шахтер" будет принимать во Львове только соперников в еврокубках / shakhtar.com
Об этом сообщают источники Чемпиона в УПЛ.
"Львов-Арена" была домашним стадионом "Шахтера" в домашних матчах чемпионата Украины на протяжении прошлого сезона и в начале нынешнего.
Вместе с тем, львовская арена останется домашним стадионом "горняков" в Лиге Чемпионов. На 30 сентября во Львове запланирована игра с ПСЖ.
Свой следующий матч в УПЛ "Шахтер" проведет со "Сталью" (Днепродзержинск) на стадионе им. Банникова в Киеве.
Кроме того, также планируется привлечь в качестве домашней арены стадион "Юбилейный" в Сумах.
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