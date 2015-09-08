"Шахтер" не будет проводить во Львове матчи Премьер-лиги - СМИ

Об этом сообщают источники Чемпиона в УПЛ.

"Львов-Арена" была домашним стадионом "Шахтера" в домашних матчах чемпионата Украины на протяжении прошлого сезона и в начале нынешнего.

Вместе с тем, львовская арена останется домашним стадионом "горняков" в Лиге Чемпионов. На 30 сентября во Львове запланирована игра с ПСЖ.

Свой следующий матч в УПЛ "Шахтер" проведет со "Сталью" (Днепродзержинск) на стадионе им. Банникова в Киеве.

Кроме того, также планируется привлечь в качестве домашней арены стадион "Юбилейный" в Сумах.