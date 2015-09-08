Украинский борец Тимченко завоевал бронзу Чемпионата мира

В Лас-Вегасе (США) стартовал чемпионат мира по борьбе, где в первый же день в соревнованиях греко-римского стиля в весовой категории до 98 кг. медаль завоевал украинец Димитрий Тимченко, сообщает официальный сайт турнира.

Украинец в матче за бронзу одолел румынского спортсмена Алина Алексуса-Чурариу со счетом 4:2. Ранее, единственное поражение в этот день Тимченко потерпел от будущего чемпиона мира Артура Алексаняна из Армении, проиграв в четвертьфинале со счетом 1:10.

В финальной схватке Алексанян был сильнее Гасема Резаи из Ирана - 3:0. Вторую бронзовую медаль завоевал Ислам Магомедов из России.

В других весовых категориях чемпионами мира в первый день турнира стали Роман Власов (Россия, 75 кг.) и Франк Штеблер (Германия, 66 кг.).

Чемпионат мира по борьбе проходит в США с 7 по 12 сентября.