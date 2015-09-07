Сборная Украины проиграла третий матч подряд на Евробаскете

В Риге (Латвия) завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Эстонии и проиграла со счетом 71:78, сообщает официальный сайт соревнований.

Решающей в этом матче стала третья четверть.

Украинцы, считавшиеся до начала игры фаворитами осторожно провели стартовый отрезок, который выиграли с минимальным счетом 15:14. А во второй четверти сумели создать себе неплохой задел в счете - 23:14, доведя общий перевес до "+10".

Впрочем, после перерыва соперники поменялись ролями и эстонцы в течение одной 10-минутки не только выревняли игру, но и, в свою очередь, создали преимущество "+6" - 22:6. А в заключительном игровом отрезке уже прибалтийская команда уверенно удерживала свой перевес и даже наростила его - 28:27 по итогам четверти и 78:71 по итогам матча.

Лучшим игроком в составе проигравшей команды в этот вечер стал американец с украинским паспортом Джером Рэндл, на счету которого 22 очка. У Алекандра Мишулы 11 баллов, Игоря Зайцева - 10.

Таким образом, у сборной Украины 3 поражения в 3 матчах и единоличное последнее место в группе D (ранее украинцы проиграли командам Литвы и Чехии). У всех остальных коллективов уже есть, минимум по одной победе. 9-10 сентября украинцы проведут матчи с командами Латвии и Бельгии (у обеих сборных на счету по 2 победы и 1 поражению). Для выхода в плей-офф, 1/8 финала, сборной Украины необходимо выигрывать оба матча и рассчитывать на осечки соперников в других матчах группового этапа.

Согласно регламенту соревнований, 6 команд в группе проводят круговой турнир - по пять игр. Четыре лучшие команды выходят из группы в плей-офф, где продолжают борьбу за медали.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2015 проходит с 5 по 20 сентября.