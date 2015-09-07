УЕФА построит в Херсоне стадион для проведения матчей симферопольской "Таврии" в украинской Премьер-лиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в рамках программы «Хет-Трик», профинансирует строительство стадиона в Херсоне, который станет домашней ареной симферопольской «Таврии», сообщает официальный сайт крымского клуба.

Со следующего сезона «Таврия» возобновит выступление в украинской Премьер-лиге и будет проводить домашние матчи на этой арене.

Программа «Хет-Трик» существует с 2003 года и полностью финансируется за счет доходов УЕФА с чемпионатов Европы по футболу. В рамках этой программы, УЕФА инвестирует в строительство стадионов, учебно-тренировочных центров и академий.

По этой программе в 13-ти областях Украины уже строятся стадионы вместительностью до 1000 посадочных мест, с админзданием, освещением и стоянками для автомобилей. В некоторых случаях возможно строительство более вместительного стадиона, как, например, в Житомире, где строится 5-тысячник за 10 млн евро. Похожий стадион должен появиться и в Херсоне на базе разрушенного стадиона «Спартак» — там планируется сделать не только стадион, отвечающий требованиям Премьер-лиги, но и небольшой полноразмерный стадион с искусственным покрытием для команд U-21 и U-19, а также для проведения городских и областных соревнований.

Программа «Хет-Трик» предполагает передачу земли под стадион в собственность областной федерации футбола. Как только этот вопрос будет решен — начнется строительство/реконструкция стадиона «Спартак», который менее чем через год должен принять матчи украинской Премьер-лиги.