Евробаскет-2015, 3-й тур, Украина - Эстония: онлайн-видеотрансляция

Сегодня в Риге (Латвия) проходит матч 3-го тура чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины встречается с командой Эстонии.

Сборная Украины на нынешнем чемпионате уже проиграла два стартовых матча и не имеет права терять очки в игре с одним из аутсайдеров группы. Если украинцы с минимальной разницей проиграли фаворитам из Литвы (68:69), а затем уступили команде Чехии "-14" (64:78), то эстонцы оба стартовых матча проиграли с разгромной разницей - "-23" Чехии (57:80) и "-29" Бельгии (55:84). И в турнирной таблице они находятся на последнем месте именно из-за разницы очков.

"Мы сильнее эстонцев и, соответственно, должны их побеждать", - заявил перед началом этой встречи игрок сборной Украины и эстонского клуба "Калев" (Таллин) Павел Крутоус.

На котировках бкмекерских контор фаворитом в этом матче также является сборная Украины, ставки на победу которой принимаются с коэффициентом 1,27 к 1. Победа сборной Эстонии расценивается букмекерами с вероятностью 4,10 к 1, а ничья - 14.00 к 1.

Матч Украина - Эстония начнется в 21.30 по киевскому времени. ТВ-трансляцию матча проводит телеканал "2+2".