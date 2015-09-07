Теннисист Стаховский не сыграет в матче Кубка Дэвиса за сборную Украины впервые за 11 лет

16:04, 07 сентября 2015
Спорт
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Спортсмен объявил о том, что пропустит игру с Литвой.

Сергей Стаховский / Reuters

Украинский теннисист Сергей Стаховский, являющийся вторым номером национальной сборной, не примет участие в матче Кубка Дэвиса Литва - Украина, сообщается в Twitter спортсмена.

"Мне очень обидно, что я не смогу помочь Украине в матче против Литвы. 11 лет я беспрерывно защищал честь Украины", - написал Стаховский.

Ранее стало известно, что в матче также не примет участие лучший тенннисист Украины Александр Долгополов, который получил травму во время Открытого чемпионата США по теннису.

Матч Кубка Дэвиса Литва - Украина состоится 18-20 сентября.

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