Украинская призер Олимпиады-2012 легкоатлетка Брызгина вернулась после дисквалификации

В Падуе (Италия) состоялся один из самых популярных турниров в мировом и европейском легкоатлетических календарях, где украинка Елизавета Брызгина впервые вышла на старт после двухлетней дисквалификации, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Бронзовый призер Лондона-2012 в эстафете 4х100 метров выступила в индивидуальном забеге на 100 метров, где заняла 8-е место (12,22 секунды). Олеся Повх на этой дистанции была пятой (11,62 с)., а победу одержала Шелли-Энн Фрейзер-Прайс из Ямайки (10,98 с).

Кроме того, на турнире в Италии Максим Богдан выиграл соревнования по метанию копья. Самой удачной в исполнении украинца стала пятая попытка, в которой он отправил снаряд на 77,88 м. А в секторе в прыжках в длину Кристина Гришутина финишировала третьей (6,41 м). Лучший результат показала россиянка Юлия Подлужная (6,53 г).

Брызгина была дисквалифицирована после ЧМ-2013, который проходил в Москве. В анализах спорстменки обнаружили дростанолон, который повышает выносливость. Дисквалификация вступила в силу 28 августа 2013 года. Результат украинки на том чемпионате мира - пятое место в полуфинале - был аннулирован.