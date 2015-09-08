Евро-2016, отборочный турнир, 8-й тур, Словакия - Украина - 0:0: онлайн-трансляция

Во вторник в словацкой Жилине состоится ключевой матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года в Группе С, в котором сборная Словакии будет принимать на своем поле команду Украины.

После 7 туров в турнирной таблице группы на счету сборных Испании и Словакии по 18 очков (испанцы лидируют за счет лучших показателей в очных встречах - 1:2 и 2:0), а сборная Украины занимает 3-е место с 15-ю очками. Именно эти команды досрочно, за три тура до окончания группового этапа гарантировали себе, минимум, путевку в раунд плей-офф отборочных соревнований. По регламенту соревнований, две лучшие команды напрямую попадают в число участников Евро-2016, а занявшая 3-е место - в дополнительный раунд плей-офф. У занимающих 4-5 места команд Беларуси и Люксембурга по 4 очка и они уже не смогут догнать фаворитов группы.

Первый очный матч Украины и Словакии, состоявшийся в Киеве 8 сентября 2014 года, завершился победой гостей со счетом 0:1. Таким образом, для того чтобы вмешаться в борьбу за 1-2 места, украинцам необходимо побеждать с любым счетом. В случае победы с таким же счетом 1:0 они будут опережать соперника по лучшей разнице забитых-пропущенных голов во всех матчах (у Словакии сейчас "+8", у Украины - "+9"), а в случае победы с любым другим счетом команда Фоменко опередит оппонента еще и по лучшим показателям в личных встречах.

На котировках букмекерских контор фаворитом c минимальным преимуществом считается сборная Словакии, средний коэффициент на победу которой в ведущих мировых конторах составляет 2,74 к 1. В то же время, ставки на победу сборной Украины принимаются из рассчета 2,82 к 1, а на ничью - 2,99 к 1.

Матч Словакия - Украина начнется в Жилине 8 сентября в 21.45 по киевскому времени. ТВ-транлсяцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!

Стали известны стартовые составы команд:

сб. Словакии: 23. Козачик, 3. Гиомбер, 3. Шкртел, 15. Губочан, 2. Пекарик, 19. Куцка, 20. Мак, 22. Печовски, 17. Гамшик, 21. Дюриш, 11. Виттек

Запасные: 1. Муха, 12. Новота, 5. Михалик, 16. Салата, 6. Грегуш, 8. Дуда, 13. Грошовски, 18. Швенто, 10. Стох, 7. Немец, 9. Шестак, 14. Якубко

сб. Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 17. Федецкий, 20. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 18. Рыбалка, 7. Ярмоленко, 14. Ротань, 10. Коноплянка, 22. Кравец

Запасные: 1. Бойко, 23. Шевченко Н., 16. Пилявский, 5. Кучер, 11. Малышев, 4. Тимощук, 2. Морозюк, 8. Малиновский, 19. Коваленко Вик., 9. Гусев О., 15. Будковский, 21. Гладкий.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Украинцы начали с центра поля - пас от своей штрафной на половину поля соперника оказался неудачным, мяч в ногах защитника

2. Ответная атака - Степаненко нарушает правила на Гамшике, пасный штарфной для словаков.

3. Куцка пробил выше ворот со штрафного.

4. Еще одна атака словаков - Федецкий фолит на сопернике. Еще один штрафной.

5. Мак подавал штрафной, а Пятов в борьбе с Куцкой выбил мяч. Кроме того, словак нарушил правила на нашем вратаре.

6. Шкртел потерял мяч в борьбе с Коноплянкой, но начать быструю атаку украинцам не удалось.

7. Дюриш в борьбе с защитником заработал первый угловой в игре.

8. Мак неудачно подал угловой, а в ответной атаке Ярмоленко упал в борьбе с защитником словаков - судья не увидел нарушения правил.

9. Небольшая пауза в игре - словаки контролируют мяч.

10. КОНОПЛЯНКА!!!! Бьет мимо ворот Евгений из выгоднейшей ситуации...

11. Предупреждение получает Гамшек - грубое нарушение против Федецкого.

12. Коноплянка получил очень неприятное повреждение в столкновении с соперником - продолжает игру.

13. Британский арбитр Аткинсон слишком либерален - упал в борьбе Кравец и он вновь не заметил нарушения правил.

14. Гамшик в борьбе с Хачериди нарушил правила - стандарт в сторону ворот сборной Словакии от нашей линии штрафной площади.

15. Наши водят мяч в центре поля и возвращают Пятову - очень плотно действуют в обороне словаки.

16. ПЯТОВ!!!! Шикарный сэйв украинского вратаря после удара Гамшика. Угловой.

17. После подачи углового кто-то из словаков ударил головой - выше ворот.

18. Ярмоленко обыграл двух соперников и прострелил вдоль ворот - прямо в ноги защитнику.

19. Вторая волна атаки - Ярмоленко очень опасно перебрасывал мяч через голкипера, но перебросил и через ворота.

20. Словаки атакуют - Куцка ударил с дальней дистанции из-за пределов штрафной - выше ворот.

21. Предупреждение Рыбалке - грубая игра против Мака.

22. Мак подал в штрафную - Степаненко выбил мяч ближе к центру поля.

23. Ротань подал штрафной, Гамшик выбил, а добивание вновь вышло неудачным у наших футболистов.

24. После многоходовки украинцев Ямоленко подавал в штрафную - словаки вновь отбились.

25. Ответ словаков - Гамшик потерял мяч в выгодной ситуации...

26. Ракицкий опасно подает на Шевчука, но Мак отлично отработал в защите - выбил мяч на угловой.

27. Коноплоянка подал угловой - словаки отбились, во второй волне атаки удар Ракицкого вышел крайне неточным, мяч сорвался с ноги.

28. Коноплянка получал потенциально острый пас с центра поля, но Шкртел его умело заблокировал...

30. Куцка, уже получивший предупреждение, грубо нарушил правила на Ярмоленко. Ходю по лезвию ножа Юрай...

31. Ярмоленко ввел мяч из-за боковой, но очередная атака украинцев застопорилась на подступах к штрафной.

32. Ротань грубо нарушил правила в борьбе с Куцкой в центре поля.

33. Кравец теряет мяч в борьбе с Печовкси. Очень цепкие и внимательные защитники словаков.

34. Куцка грубо фолит на Рыбалке в центре поля. Нервная идет игра.

35. Ротань нарушил правила на Дюрише в центре поля.

36. Федецкий в защите выбил мяч за линию ворот от ноги защитника. Словаки негодуют и требуют угловой.

37. Рыбалка играл "в плечо" сопернику, но судья усмотрел нарушение правил - опасный штрафной для словаков.

38. Оригинально разыграли мяч словаки, но Мак не сумел в решающий момент обработать мяч...

39. Мяч подолгу не задерживается ни у одной из команд. Очень быстрая игра "от ворот до ворот" идет.

40. Шкртел грубо талкает в спину Кравца, мелкие фолы разрывают цельную игру на отдельные эпизоды.

42. Мак совершил отличный сольный проход по флангу, но Ракицкий мастерски "обокрал" соперника у линии штрафной.

43. Печовски рукой подыграл себе возле собственной штрафной - опасный стандарт для украинцев.

44. Розыгрыш штрафного привел к тому, что навес Шевчука заблокировал Куцка - мяч ушел на угловой.

45. После розыгрыша углового удар Ракицкого пришелся в защитника.

ПЕРЕРЫВ

Крайне насыщенным выдался первый тайм и прошел буквально "на одном дыхании". Этому способствует огромное желание обеих команд атаковать и быстрый темп, поддерживаемый соперниками. Если в первые минуты словаки имели ощутимое преимущество, то в дальнейшем сборная Украины сумела выровнять игру. Так что, счет первого тайма полностью соответствует содержанию игры.

Впрочем, этот результат абсолютно не устраивает подопечных Михаила Фоменко. И в перерыве тренеру придется что-то срочно придумывать. Ведь нам нужно выигрывать кровь из носу, а соперник совершенно ни в чем не уступает сборной Украины.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Словаки развели мяч с центра поля и тут же потряли его, нарушив правила на Ярмоленко.

47. Предупреждение получет Гиомбер - грубо нарушает правила на Федецком.

48. Разыграли штрафной украинцы, но после неточного паса Пекарик ценой тарвмы в падении головой отправил мяч вратарю. На ровном месте "выбил" плечо словак - очень болезненная травма.

49. Пауза в игре, на носилках выносят с поля Пекарика.

50. Замена в сборной Словакии - Салата вместо Пекарика.

51. Возобновилась игра и тут же еще одна атака украинцев - Ярмоленко неудачно подал с угла штрафной, мяч ушел за лицевую линию.

52. Ответ словаков - мощный удар Куцки с дальней дистанции из-за пределов штрафной, Пятов забрал мяч.

53. Еще одна атака словаков - Витек проиграл позиционную борьбу Хачериди.

54. Наши атакуют - Ротань с дальней дистанции бьет крайне неточно, очень высоко.

55. И еще одна атака - Ротань навесил, Кравец пробил. Вновь мимо, не получился удар...

56. Атака словаков заканчивается тем, что Гамшик упускает мяч за лицевую линию.

57. Губочан выиграл у Шевчука борьбу у кромки поля, мяч у словаков...

58. Витек и Губочан в борьбе с защитниками зарабатывают угловой для сборной Словакии.

59. Мяч после розыгрыша углового и удара Гамшека пролетел выше ворот.

60. Ярмоленко потерял мяч в центре поля после хорошего паса Коноплянки.

61. В ответной атаке словаков после подачи Дюриша с фланга мяч ушел в аут...

62. Гамшик очень опасно пробил с линии штрафной - чуть выше ворот.

63. Федецкий опасно навешивал в штрафную, в борьбу. Самым расторопным здесь оказался вратарь словаков.

64. Печовсвки нарушил правила на Коноплянке - без карточки.

65. Ротань хорошо подал угловой, но словацкие защитники вновь начеку.

66. Шевчук теряет мяч в борьбе с Губочаном на фланге.

67. Замена в сборной Словакии - Якубко вместо Витека.

68. Ротань разыграл угловой и подал в штрафную, где Гьомбер оказался проворнее всех и выбил мяч в сторону центра поля.

69. Ротань внвоь навешивает с фланга - Салата выбивает мяч на угловой.

70. Федецкий после розыгрыша углового пробил по воротам - прямо в защитника.

71. Атака словаков завершается тем, что Дюриш проиграл позицию Степаненко и нарушил на нем правила.

72. Словаки по количеству фолов "выигрывают" - 21:10. Более чем двукратное преимущество.

73. Гамшик очень опасно подавал на Якубко - наши защитники с трудом выбили мяч.

74. КРАВЕЦ!!!!! Отличный проход в штрафную и удар с носка с правой - мимо ворот...

75. Ракицкий пробивает с очень дальней дистанции и очень неточно...

76. Угловой подают словаки - Мак навесил в штрафную, защитники выбили.

77. Вторая волна атаки словаков - вновь Мак подал с фланга, Пятов выбил мяч кулаками.

78. Мак теперь подает угловой с другого фланга - Ракицкий выбил мяч к центру поля.

79. Предупреждение Коноплянке - за симуляцию. По мнению Аткинскона "нырял" Евгений, требуя пенальти. Повтор показывает, что судья прав.

80. Куцка выиграл борьбу за мяч на фланге у Ярмоленко и сорвал очередную атаку украинцев.

81. Хачериди анрушил правила на Маке - опасный штрафной для хозяев поля.

82. Мак исполнил штрафной - Пятов выбил мяч кулаками.

83. Гамшик подает очередной штрафной словаков с фланга - удар Мака неточный.

84. Замена у Словакии - Стох вместо Мака.

85. Куцка нарушает правила на Ротане - опаснейший штарфной для укрианцев.

86. Удар Ракицкого - Козачек забрал мяч.

87. Салата на фланге выбивает мяч в очередной атаке украинцев...

88. В ответной атаке словаков Стох подает штрафной с фланга - Ракицкий выбивает мяч.

89. Комбинация Коноплянка - Шевчук приводит к тому, что мяч оказывается в вратаря словаков.

90. Дюриш бьет в сторону ворот - мяч летит и выше, и мимо.

90+1. Замена у сборной Украины - Гладкий вместо Кравца.

90+2. Предупреждение Степаненко - срыв атаки соперника.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Сборная Словакии сохраняет 2-е место в турнирной таблице...

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