Тренер баскетбольной сборной Украины назвал игру команды на Евробаскете безобразной

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин после поражения в сверхважном матче Евробаскета-2015 жестко раскритиковал свою команду, сообщает Проспорт.

"Безобразная игра, плохое настроение. Разбирали Чехию, были готовы, но не выполнили те установки, которые планировали. Сегодня настрой команды на игру серьезно отличался от вчерашнего. Отдали очень много сил вчера, скорее всего, ребята были опустошены. Вы видели: очень много легких очков чехи забили. Мы пропустили лишь три трехочковых броска, но проиграли борьбу. В этом основные причины поражения", - отметил тренер.

"Видимо хорошая игра в мате с Литвой сыграла негативную роль. Некоторые подумали, что можно играть вполсилы. Сегодня не было отдачи. Это самое страшное - не было отдачи. Были всплески, но они были очень короткими. Другая стартовая пятерка завтра? Посмотрим. Будем разбирать игру. Поверхностно поговорили. Завтра утром поговорим более предметно. Сейчас стоит вопрос: разбирать сегодняшний матч или готовиться к завтрашнему дню. Надо расставить приоритеты", - добавил наставник баскетбольной сборной в микст-зоне после завершения поединка.

В воскресенье 6 сентября украинцы уступили Чехии со счетом 64:78. Это поражение стало вторым подряд для команды на Евробаскете. До этого украинцы уступили сборной Литвы.

Согласно регламенту соревнований 6 команд в группе проводят турнир в один круг - по 5 матчей. 4 лучшие команды по итогам турнира выходят в плей-офф, где разыгрываются медали и путевки на Олимпийский квалификационный турнир к Играм-2016 в Рио-де-Жанейро.

Евробаскет-2015 проходит с 5 по 20 сентября.