Украинка Беломоина выиграла бронзовую медаль ЧМ по маунтинбайку

Украинка Яна Беломоина завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по маунтинбайку в Андорре в самой престижной дисциплине —кросс-кантри, сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

Украинка пропустила вперед лишь Паулин Фаррен-Прево из Франции, которая вместе с этой победой на данный момент обладает сразу четырьмя титулами чемпионки мира в разных дисциплинах женского велоспорта, и Ирину Калентьеву из России.

"Я действительно счастлива. Бронзовая медаль на чемпионате мира — это фантастика. Это был мой самый лучший день. Спасибо всем за вашу поддержку", — сказала Яна после финиша. Кроме Беломоиной в гонке кросс-кантри также приняли участие Ирина Попова (34-е место) и Наталия Кромпец (35-е место). То, что девушки финишировали на столь сложной трассе, уже является хорошим результатом.

У мужчин в гонке кросс-кантри ожидаемо победил швейцарец Нино Шуртер, который в борьбе за первое место лишь на десять секунд опередил сильного француза Жульена Абсалона. Третьим стал не менее сильный чех Ондрей Цинк, который смог справиться с натиском опытного немца Мануэля Фумича, ставшего четвертым. Кроме того, в гонке стартовали двое украинцев. Сергей Рысенко занял в финишном протоколе 65-е место, Дмитрий Титаренко — 81-ю позицию. Впрочем, ни Рысенко, ни Титаренко до финиша не добрались — заключительную черту гонки увидели лишь 63 спортсмена из 98.

На протяжении последних нескольких лет Беломоина является лидером национальной сборной по маунтинбайку, показывает стабильно высокие результаты на международных стартах, постоянно попадая в десятку сильнейших на соревнованиях самого высокого уровня. На сложной трассе в Андорре Беломоина показала все то, на что она способна. Лидер украинской сборной была даже лидером по ходу гонки, отчетливо показав, что она идет на медаль. При этом, Беломоина еще перед отъездом в Андорру знала, что трасса чемпионата мира ей подходит по своим характеристикам, и многие специалисты прогнозировали по-настоящему хороший результат.