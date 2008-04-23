Президент ФК "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ мечтает, чтобы в его доме болельщики побили стекла. Об этом он сказал журналистам на строительной площадке нового стадиона ФК "Шахтер" в Донецке перед приездом на объект Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, пишет газета Донецкого облсовета "Жизнь" в номере от 22 апреля.

На вопрос газеты, какую цель он ставит перед командой в новом сезоне Лиги чемпионов, АХМЕТОВ ответил: "Хочу, чтобы мы проиграли в первом же раунде… Вы же прекрасно знаете, что мы инвестируем и в душу, и в сердце…Если сегодня мы не выходим из группы, нас критикуют… Сегодня и болельщики нас ругают… Я когда-то сказал, что я хочу. Вот если бы мы проиграли, как, например, в матче с "Бенфикой", то я хотел бы, чтобы после такого матча тысячи наших болельщиков подъехали к моему дому и начали бить стекла". (4 декабря 2007 г. в Донецке "Шахтер" проиграл португальской "Бенфике" и выбыл из турнира Лиги чемпионов УЕФА – УНИАН).

На недоуменный вопрос журналистов, разве это реально, президент "Шахтера" ответил: "Но я хочу этого! И точно так же я хочу, чтобы сотни тысяч, миллионы болельщиков, если мы будем побеждать, в душе сказали "спасибо".

"Единственное, чего я не хочу, чтобы было безразличие. Безразличия никогда не переживу", - добавил Р. АХМЕТОВ.