Одна из лучших украинских теннисисток сменит гражданство
Вакуленко обратилась к Федерации тенниса
|Юлия ВАКУЛЕНКО
Об этом говорится в сообщении Федерации тенниса Украины.
В своем письме в адрес Федерации Ю.ВАКУЛЕНКО так объясняет свое решение: "Я хочу вам сообщить, что после долгого размышления я приняла решение взять испанское гражданство и играть под испанским флагом. Так как я уже около 10 лет живу в Испании, и моя семья тоже живет там. Для меня это было очень трудное решение, но надеюсь, вы сможете понять и уважать его".
Вице-президент ФТУ Вадим САПРОНОВ, комментируя ситуацию, отметил: "К сожалению, Украина не стала ей настоящей Родиной. Не нашлось людей в нашей стране, кто бы своевременно подставил ей плечо, поддержал в трудный момент, когда этого требовала ситуация. Мы обязательно сделаем выводы для себя из этой неоднозначной истории".
Ю.ВАКУЛЕНКО уже начала процесс по смене гражданства. 24-летняя крымчанка, которая на данный момент занимает 41-е место в мировом рейтинге WTА, начинала свой путь в большом теннисе в Югославии.
Последние 10 лет Ю.ВАКУЛЕНКО живет и тренируется в испанской Барселоне. Теннисистка намерена выступать за команду Испании в поединках Кубка Федерации и Олимпийских Игр. Однако на Олимпиаду в Пекин она не поедет - испанская сторона не успеет внести теннисистку в заявку.