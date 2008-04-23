Одна из лучших украинских теннисисток сменит гражданство

Одна из лучших украинских теннисисток крымчанка Юлия ВАКУЛЕНКО приняла решение сменить украинское гражданство на испанское.

Об этом говорится в сообщении Федерации тенниса Украины.

В своем письме в адрес Федерации Ю.ВАКУЛЕНКО так объясняет свое решение: "Я хочу вам сообщить, что после долгого размышления я приняла решение взять испанское гражданство и играть под испанским флагом. Так как я уже около 10 лет живу в Испании, и моя семья тоже живет там. Для меня это было очень трудное решение, но надеюсь, вы сможете понять и уважать его".

Вице-президент ФТУ Вадим САПРОНОВ, комментируя ситуацию, отметил: "К сожалению, Украина не стала ей настоящей Родиной. Не нашлось людей в нашей стране, кто бы своевременно подставил ей плечо, поддержал в трудный момент, когда этого требовала ситуация. Мы обязательно сделаем выводы для себя из этой неоднозначной истории".

Ю.ВАКУЛЕНКО уже начала процесс по смене гражданства. 24-летняя крымчанка, которая на данный момент занимает 41-е место в мировом рейтинге WTА, начинала свой путь в большом теннисе в Югославии.

Последние 10 лет Ю.ВАКУЛЕНКО живет и тренируется в испанской Барселоне. Теннисистка намерена выступать за команду Испании в поединках Кубка Федерации и Олимпийских Игр. Однако на Олимпиаду в Пекин она не поедет - испанская сторона не успеет внести теннисистку в заявку.