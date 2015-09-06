Евробаскет-2015, 2-й тур, Украина - Чехия: видеотрансляция

Сегодня проходит 2-й тур чемпионата Европы по баскетболу, в рамках которого в Риге (Латвия) играют сборные Украины и Чехии.

В этом матче встречаются команды, занимающие 1-е и 4-е места в промежуточной турнирной таблице соревнований.

Если украинцы накануне потерпели обиднейшее поражение с минимальным счетом от сборной Литвы (68:69), то сборная Чехии, наоборот, разгромила оппонентов из Эстонии со счетом 80:57 и за счет лучшей разницы очков стала лидером группы. Украинцы же, из-зи минимального поражения, являются лучшими из команд-неудачниц первого дня соревнований.

Несмотря на статус одного из фаворитов группы сборной Чехии, украинцам необходимо набирать очки и стараться обеспечить себе место в 4-ке сильнейших и попадание в плей-офф. Второе поражение подряд будет совсем некстати для команды Евгения Мурзина.

Согласно регламенту соревнований, на групповом этапе 6 команд проводят круговой турнир - по 5 игр. Четыре лучшие сборные попадают в плей-офф, где и продолжат борьбу за медали чемпионата Европы, а также путевки в Олимпийский квалификационный турнир к Играм-2016.

Трансляция матча Украина - Чехия начнется в 23.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".