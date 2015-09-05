Сборная Украины проиграла Литве стартовый матч Евробаскета

В Риге (Латвия) завершился матч первого тура чемпионата Европы по баскетболу, в котором сборная Украины встречалась с командой Литвы и проиграла с минимальным счетом 68:69, сообщает официальный сайт турнира.

Украинцы неудачно начали матч и проиграли стартовую четверть с разрывом в 7 очков - 12:19. Именно этот отрезок игры и стал решающим в матче. В дальнейшем украинцы сначала выровняли ситуацию на площадке (14:14 во второй четверти), а затем и вовсе перехватили инициативу. После большого перерыва подопечные Евгения Мурзина имели преимущество и выиграли обе четверти - 19:17 и 23:19. Правда, догнать соперника украинцам так и не удалось.

Лучшим игроком матча в составе украинцев стал Кирилл Фесенко, на счету которого 19 очков. У Александра Мишулы 13 баллов, Джерома Рэндла - 12.

Завтра, 6 сентября, состоится матч 2-го тура Украина - Чехия.

Согласно регламенту соревнований, 6 команд в группе проводят круговой турнир - по пять игр. Четыре лучшие команды выходят из группы в плей-офф, где продолжают борьбу за медали.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2015 проходит с 5 по 20 сентября.