Как во Львове проходил марш украинских и белорусских футбольных фанатов (фоторепортаж)

Более тысячи украинских и белорусских болельщиков приняли участие в совместном марше, скандируя "Беларусь и Украина – навсегда!", "Слава Украине", "Живет Беларусь!".

Фаны обеих команд с украинской и белорусской символикой, держа впереди колонны несколькометровый транспарант с надписью "Братство. Совести", прошли общим факельным маршем от Монумента славы на улице Стрыйской до стадиона "Арена Львов".

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На многих белорусских болельщиках были красные свитера с надписью "Дзякую тебе Боже, што я не маскаль". Они скандировали "Вместе и навсегда!" и во время шествия, сопровождавшегося барабанным боем, жгли файеры и дымовые шашки.

Колонну сопровождали сотрудники полиции, нарушений общественного порядка, по данным правоохранителей, не было.