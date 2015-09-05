Евробаскет-2015, 1-й тур, Литва - Украина: онлайн-видеотрансляция

Матчи группового этапа команды Группы D, в которую входят Литва и Украина, пройдут в Риге (Латвия).

Нынешний чемпионат Европы проходит одновременно в четырех странах. Помимо Латвии, матчи соревнования также примут Франция (Группа А), Германия (В) и Хорватия (С). Решающие матчи плей-офф состоятся во Франции.

По регламенту соревнований, для попадания в плей-офф и продолжения борьбы за медали команда должна попасть в четверку лучших на групповом этапе. Всего в каждой группе по 6 команд, которые сыграют круговой турнир - по 5 игр. Соперниками украинцев помимо сборной Литвы будут команды Латвии, Эстонии, Бельгии и Чехии.

Нынешний турнир команда проводит с новым главным тренером - Евгением Мурзиным и существенно обновленным составом команды. Часть игроков и главный тренер американский специалист Майк Фрателло, добившиеся самых больших успехов в истории украинского баскетбола - 6-е место на Евробаскете-2013 и дебют в ЧМ-2014 - покинули коллектив. Тем не менее, задачи перед обновленной командой, поставленные новым президентом Федерации баскетбола Украины Михаилом Бродским ставятся максимальные - место в шестерке сильнейших и попадание на олимпийский отборочный турнир к Играм-2016.

Таким образом, команде нужно не только попасть в четверку сильнейших в группе, но также преодолеть 1/8 финала и 1/4 финала, либо, в случае проигрыша в четвертьфинале, обязательно выиграть полуфинал в турнире за 5-8 места.

На котировках букмекерских контор шансы сборной Украины расцениваются весьма скептически. Команда не попадает даже в теоретическую 10-ку сильнейших, занимая 12-17 места с коэффициентом вероятности выигрыша турнира 100 к 1.

Фаворитами турнира считаются сборные Франции (2,50 к 1) и Испании (3 к 1).

В матче первого тура фаворитом считается сборная Литвы, на победу которой ставки принимаются с коэффициентом 1.09 к 1. На победу украинской команды ставки принимаются из расчета 8 к 1.

Сайт УНИАН проведет видеотрансляцию матча Литва - Украина. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.