Евро-2016, отборочный турнир, Украина - Беларусь - 3:1: онлайн-трансляция

Это будет игра 7-го тура группового этапа квалификации.

На данный момент сборная Украины идет на 3-м месте в таблице и на 8 баллов опережает занимающих 4-е место белорусов (12 против 4). Победа в этом матче крайне важна для украинцев, которые ведут борьбу за 1-2 места в турнирной таблице со Словакией (18 очков) и Испанией (15).

Первый очный матч в нынешнем отборочном цикле команды провели 9 октября прошлого года в Борисове. Тогда в упорной борьбе гости одержали победу со счетом 2:0. При этом, автором первого гола стал игрок сборной Беларуси Мартынович (автогол), а уже в добавленное арбитром время точным ударом отличился киевский динамовец Сидорчук.

Кстати, Сидорчук пропустит ответную игру во Львове из-за травмы, которую он получил накануне на тренировке национальной сборной. Также за сутки до матча травмировался игрок днепропетровского "Днепра" Селезнев.

Несмотря на эти потери сборная Украины является фаворитом предстоящей игры. Хотя, накануне, всегда осторожный тренер украинцев Михаил Фоменко отметил: “Как для нас, так и для белорусов это будет непростая игра. Если говорить о наших футболистах, то вы их видели во время матчей чемпионата Украины и еврокубков. Беларусь - хорошая сборная. Что касается фортуны, то все мы ходим под Богом, ему видней. Но он даст тому, кто будет больше работать на футбольном поле. Посмотрим..."

На котировках букмекерских контор ставки на победу сборной Украины принимаются с коэффициентом 1,42 к 1, на ничью - 4,23 к 1, на победу Беларуси - 8,27 к 1.

Матч Украина - Беларусь начнется в 19.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем

Стартовые составы команд:

сб. Украины: 12. Пятов, 3. Хачериди, 17. Федецкий, 20. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 19. Гармаш, 7. Ярмоленко, 14. Ротань, 10. Коноплянка, 22. Кравец

сб. Беларуси: 22. Горбунов, 3. Мартынович, 4. Шитов, 21. Филипенко, 9. Стасевич, 13. Володько, 14. Сиваков, 18. Маевский, 23. Калачев, 10. Глеб А., 8. Корниленко

Сегодняшний матч вряд ли станет легкой прогулкой для команды Михаила Фоменко. Уж очень хорошие отзывы оставляют специалисты об изменившихся белорусах после прихода на пост главного тренера команды Александра Хацкевича. Тем не менее, хозяевам поля деваться некуда. Три очка нужны кровь из носу, если сборная Украины еще хочет попасть во Францию напрямую.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Хозяева развели мяч с центра поля и сразу же попала под плотный прессинг соперника. Тем не менее, получается удар у Гармаша - вратарь отбивает мяч на угловой. Розыгрыш углового не удался украинцам.

2. Ответ соперника не получился - мяч в руках Пятова.

3. Ярмоленко оказался в окружении трех игроков соперника и мяч был упущен за боковую линию.

4. Коноплянка навесил мяч с фланга со штрафного на голову Федецкого - удар мимо.

5. Еще одна подача Коноплянки со штрафного с того же фланга - вратарь отбивает мяч руками.

6. Вторая волна атаки украинцев завершается ударом Коноплянки - Горбунов фиксирует мяч в руках.

7. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!! КРАВЕЕЕЕЦЦЦЦЦЦЦЦ!!!!! 1:0!!!!

8. После неудачного розыгрыша углового белорусами, гости не успели вернуться в оборону. Кравец подхватил мяч после ошибки соперника и пробил точно в нижний угол ворот.

9. Самое главное произошло - удался стартовый штурм сборной Украины.

10. Небольшую паузу в игре взяла сборная Украины. Соперник пока ничего не может противопоставить...

11. Навес с фланга получился опасный у наших - Ярмоленко не смог завершить его точным ударом.

12. И еще один момент после навеса. На сей раз неточный удар нанес Коноплянка.

13. Предупреждение получает Гармаш - за споры с судьей. Глупая карточка в такой ситуации.

14. Неудачно разыграли угловой украинцы, мяч в руках голкипера Горбунова.

15. Вновь игроки сборной Украины спорят с арбитром насчет того, была ли игра рукой. Самое главное, что бросают играть и теряют моменты...

17. Ярмоленко получил пас из глубины поля, но не смог как следует обработать мяч и пробить - вратарь легко забрал мяч.

18. Гармаш был сбит в центре поля и вновь что-то требует от судьи. Арбитр, в свою очередь, требует от Гармаша быть дисциплинированным. Одно предупреждение у него уже есть.

19. Неудачно разыграли штрафной хозяева поля - Кравец пробил мимо ворот.

20. Коноплянка и Калачев спорили кому вводить мяч из аута - рефери рассудил в пользу гостей.

22. Атака белорусов заканчивается падением Маевского в столкновении с защитником сборной Украины. Судья нарушения правил не усмотрел.

23. Ярмоленко на фланге у самой кромки поля боролся с двумя защитниками и упустил мяч. Сорвана атака украинцев.

24. Ответ соперника также был сорван - Шевчук отработал, Пятов подобрал мяч.

25. КОНОПЛЯНКА!!!! Шикарный пас с фланга ему отдал Ярмоленко, но забить в пустые ворота игрок "Севильи" не смог. Ткнул мяч прямо во вратаря Горбунова.

26. Взяли паузу хозяева поля и катают мяч возле центрального круга.

27. Защитники белорусов пытались начать атаку, но дальний пас на Калачева оказался слишком неточным - мяч ушел в аут.

28. Вторая волна атаки гостей - Калачев пробил с дальней дистанции мимо ворот.

29. ГОООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!! ЯРМОЛЕНКОООО!!!!! 2:0!!!

30. Шевчук простреливал вдоль линии ворот, Горбунов дотянулся до мяча и пытался отбить, но попал в Ярмоленко. Андрею оставалось только попасть по пустым воротам.

31. Ярмленко пытался навесить с фланаг, но споткнулся о мяч. Сорвана атака...

32. Белорусские болельщики, крайне активные перед матчем, совсем поникли.

33. После гола хозяева поля вновь отошли назад, но соперник даже в этой ситуации не может создать проблемы. Спокойно контролирует игру у своих ворот сборная Украины.

35. Ярмоленко оказался в оффсайде после очередного диагонального паса с центра поля.

36. Корниленко поборосля с Шевчуком в углу поля у ворот сборной Украины и заработал аут.

37. Неудачно разыграли гости стандарт у ворот Пятова. После серии рикошетов мяч ушел за лицевую линию.

38. Такое впечатление, что хозяева поля уже начинают экономить силы перед следующим матчем со словаками.

39. Очередной всплеск активности у Гармаша. Удар из-за штрафной площади и мяч рикошетом уходит на угловой.

40. ПЕНАЛЬТИ!!!! Завалили Кравца. Сиваков получает предупреждение.

41. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! КОНОПЛЯНКА!!!!! 3:0!!!

42. ФЕДЕЦКИЙ!!! Шикарный проход в штрафную и удар с острого угла из пределов вратарской. Мимо ворот. Красивый момент был. Не останавливаются хозяева поля.

43. И еще один опаснейший штрафной для сборной Украины с линии штрафной площади. Гармаш пробивал по воротам и попал в руку Сивакова.

44. Ротань пробил низом и попал в "стенку" - неудачный розыгрыш штрафного.

45. Судья добавил к основному времени первого тайма 1 минуту.

45+1. Коноплянка и Шатов что-то не поделили. Судье пришлось вмешаться.

45+2. Штрафной в исполнении Коноплянки оказался неудачным. От ворот.

ПЕРЕРЫВ

Крайне плодтворным получился первый тайм для хоязев поля. Даже неожиданно плодотворным. Все-таки соперник представлялся куда более грозным. На самом деле белорусы, видимо, не справились с психологическим грузом. Пропустив уже на первые минуты, соперник расклеился и полностью отдал инициативу украинцам. Те же, что примечательно, также не особо усердствуя, забили еще дважды.

Имея такой комфортный перевес команде Фоменко следовало бы поспокойнее сыграть во втором тайме и поберечь силы для куда более грозного оппонента, которым в этом цикле неожиданно предстала сборная Словакии. Следующий матч будет очень важным. А сегодня белорусы уже вряд ли создадут проблемы хозяевам "Львов-Арены".

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Белорусы развели мяч с центра поля и тут же попали под прессинг украинцев. Пас из глубины поля в сторону ворот украинцев оказался неточным. Мяч прилетел аккурат к защитникам.

47. Во Львове идет дождь, что, наверное, на руку команде ведущей в счете.

48. Первая атака хозяев после перерыва. Коноплянка навешивал с фланга - Кравец замыкал передачу ударом ногой - мимо.

49. Угловой опасно разыграли украинцы. Ротань пробивал по воротам, а Мартынович выбил голвой мяч за линию ворот.

50. Во второй волне атак украинцев Федецкий в падении пробил неудачно. 6:1 соотношение угловых в пользу сборной Украины.

51. После стартового натиска небольшая пауза у хозяев поля. Катают мяч в центре...

52. Шитов грубо сфолил на Коноплянке - судья обходится без предупреждения.

53. Удар со штрафного Коноплянки - мяч пролетел прямо по центру в руки вратаря.

54. Фанаты двух команд затянули перекличку - Живэ Беларусь!

55. В центре поля гости пытаются организовать атаку, но украинцы по-прежнему очень плотно играют в обороне.

56. Навес с центра поля Ракицкого слишком неточный. Мяч уходит за лицевую линию.

57. Теперь Ракицкий нарушил правила на Калачеве - штрафной для гостей.

58. Одна из редчайших атак соперника завершается грубейшей ошибкой при перепасовке - Стасевич упускает мяч за боковую линию.

59. Контролируют мяч белорусы в центре поля, но не знают толком что с ним делать.

60. ПЕНАЛЬТИ!!! И предупреждение Хачериди - за снос Корниленко.

61. ГОЛ! Корниленко пробил на силу, прямо под перекладину - 3:1.

62. КАЛАЧЕВ! Еще один опаснейший момент у белорусов упускает форвард. Видно, слишком сильно расслабились игроки сборной Украины...

63. Предупреждение Ротань получает за фол на Калачеве.

64. Неудачно разыграли штрафной белорусы, но на душе как-то неспокойно...

65. Коноплянка в падениии упускает мяч за боковую линию и срывает потенциальную атаку сборной Украины. Сейчас бы пригодилась...

66. И еще один опасный навес с угла штрафной Калачева - пронесло... Публика свистит...

67. Наконец, ответная атаку украинцев - как результат, штрафной с 30-ти метров.

68. Удар Коноплянки - гораздо выше ворот.

69. Замена в сборной Украины - Гусев вместо Ярмоленко.

70. Удар Кравца после трехходовой комбинации сборной Украины - мимо ворот. Кажется, сумели остановить натиск соперника.

71. Нет, не остановили. Глеб и Корниенко разыграли опасную комбинацию, но четко и акцентированно пробить Корниленко так и не сумел.

72. Замена у Беларуси - Сигневич вместо Калачева.

73. Стасевич вновь упускает мяч за боковую линию и срывает потенциально опасную атаку своей команды.

74. Белорусы вновь контролируют мяч в центре поля.

75. Замена в сборной Украины - Рыбалка вместо Ротаня. Капитанскую повязку Ротань отдал Пятову.

76. Гармаш получает травму в центре поля в столкновении с соперником.

77. Практически остановилась игра. Соперник не может вновь "завестись", а украинцев устраивает ситуация на поле.

78. Одна из немногих атак украинцев в последние минуты - Коноплянка пробил по воротам с линии штрафной - прямо во вратаря.

79. Предупреждение получает Мартынович - грубая игра против Гармаша.

81. Гусев пытался обострить ситуацию, но пас с центра поля на Коноплянку оказался чуть неточным.

82. Шевчук упускает мяч за линию ворот, пытаясь через защитника прострелить в центр штрафной площади.

83. И еще один опасный момент у Гусева, но в защите Мартынович оказался гораздо проворнее.

84. Гармаша сбили и еще один очень опасный штрафной для украинцев.

85. Замена у сборной Украины - Гладкий вместо Кравца.

86. Замена у сборной Беларуси - Брессан вместо Глеба.

87. Белорусы вновь атакуют. После навеса с фланга Володько мяч легко забирает Пятов.

88. Мартынович вновь грубо нарушил правила - воткнулся в Гармаша.

89. И вновь нарушают правила белорусы - на сей раз на газоне оказался Коноплянка.

90. Арбитр добавил 3 минуты к основному времени матча.

90+2. УДАЛЕНИЕ ГАРМАША! Второе предупреждение за симуляцию. Крайне глупое удаление Гармаша!!!

МАТЧ ОКОНЧЕН!

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!

Спасибо за внимание!