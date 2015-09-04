Украинские теннисисты выбыли из одиночных соревнований US Open

В Нью-Йорке завершились матчи третьего круга Открытого чемпионата США по теннису с участием представителей Украины, в которых Сергей Стаховский проиграл Жо-Вилфриду Тсонге из Франции, а Элина Свитолина уступила Екатерине Макаровой из России, сообщает официальный сайт соревнований.

Это были последние украинские теннисисты, остававшиеся в строю в одиночном турнире.

Первой свой матч проводила Свитолина, которая противостояла Макаровой на Центральном корте им. Артура Эша стадиона в Нью-Йорке. Украинка за 1 час 57 минут уступила со счетом 3:6, 5:7.

Во втором сете Свитолина также проигрывала, отыгралась со счета 1:3, затем повела (5:4), но не реализовала сетбол на подаче Макаровой. А когда российская теннисистка подавала на матч, украинка отыграла 2 матчбола, заработала брекпойнт, но развить успех вновь не смогла.

В свою очередь, Стаховский свой матч проиграл французу Тсонге в трех партиях за 2 часа 3 минуты - 3:6, 5:7, 2:6.

Открытый чемпионат США - четвертый и последний в сезоне турнир серии «Большого шлема». В этом году он проходит с 1 по 13 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 42,3 млн. долларов.