"Шахтер" в зимнее межсезонье примет участие в престижном турнире Florida Cup

В январе «горняки» отправятся в США, где наряду с сильнейшими командами Германии и Бразилии в рамках подготовки в период зимнего межсезонья «Шахтер» примет участие в турнире Florida Cup, сообщает пресс-служба клуба.

Турнир пройдет с 9 по 21 января во Флориде, США. В турнире примут участие также «Шальке», «Байер», «Коринтианс», «Флуминенсе», «Атлетико Минейро» и «Интернасьональ».

"Мы очень рады участвовать в таком престижном турнире. Это большой шаг вперед в плане нашего международного роста как клуба. США становится все более важным и одним из ключевых международных футбольных рынков. Мы очень рады представлять Украину на этой арене и познакомить новую аудиторию с ФК «Шахтер», - отметил Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер».

В свою очередь, генеральный директор Florida Cup и в прошлом профессиональный футболист Рикардо Виллар подчеркивает: "Наша цель – превратить в январе Флориду в центральное место проведения предсезонной подготовки наиболее известных международных клубов. Florida Cup служит идеальной платформой для клубов, которые хотят расширить международную географию своих брендов на развивающемся футбольном рынке, ища оптимальные условия подготовки в свете качественной международной конкуренции".

В январе 2015 года турнир Florida Cup транслировался в прямом эфире в 127 странах мира с охватом более 430 млн человек. В январе 2016 года, по словам организаторов турнира, география показа может быть еще больше.

Турнир организовывается компаниями Disney Sports Enterprises и 2SV Sports.