Готовимся к плей-офф, или…

В ближайшие субботу и вторник сборная Украины по футболу проведет два важнейших матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2016 года.

В нынешнем отборе так получается, что в группе с украинцами есть три фаворита – среди которых, собственно, и команда Михаила Фоменко, и три аутсайдера. При этом, ближайший соперник украинцев – команда Беларуси – самый «зубастый» аутсайдер. И несмотря на то, что сейчас в турнирной таблице команда Александра Хацкевича отстает от украинцев на 8 очков, возможная победа во Львове может придать северным соседям новый импульс, а впоследствии, перевернуть ситуацию в турнирной таблице с ног на голову. И чтобы этого не произошло, украинцам нужно в обязательном порядке обыгрывать Беларусь. Дабы окончательно утвердить статус-кво.

А уже в следующем матче, в гостях со Словакией, попытаться вмешаться в борьбу за 1-2 места, которые дают прямую путевку на Евро во Францию. Для этого нужно будет, всего ничего, обыграть команду, которая пока имеет 100-процентный результат – 6 побед в 6 матчах. В том числе, над самой Испанией.

Действующий с нынешнего турнира формат отборочного цикла Евро иначе как «курортным» назвать сложно.

В основной турнир попадают две лучшие команды из каждой группы и даже лучшая из тех, что заняли 3-е место в своей группе. А остальные получают еще и дополнительный «бонус» в виде шанса пробиться на европейское первенство через плей-офф. Но и при этой системе сборная Украины вновь «буксует» и имеет гораздо больше шансов попасть в плей-офф, чем напрямую в основной турнир. А ведь в стыковых матчах нам никогда не везло – ни разу из пяти попыток. Да и вообще команда лишь однажды на в своей истории попала на крупный турнир - Чемпионат мира-2006 - через отборочные соревнования. Право участия в Евро-2012 команда получила на правах страны-организатора турнира.

Причиной нынешней буксировки стала сборная Словакии. А ее стопроцентный результат на данном этапе практически гарантирует команде попадание на Евро напрямую. Даже если представить, что словаки в ближайших матчах проиграют Испании и Украине (дома), то команда Михаила Фоменко лишь сравняется по очкам с основным конкурентом. Но, заключительные два матча, которые уже состоятся в октябре, сборная Словакии проводит против Беларуси (дома) и Люксембурга (в гостях), где имеет все шансы набрать максимум очков. А вот украинцам предстоит провести тяжелейший матч со сборной Испании. Да, домашний, да Испания уже «не та». Но… Это все-таки Испания. Которая, что очевидно, также не решит досрочно вопрос выхода в финальный турнир.

В общем, как ни крути, а плей-офф гораздо ближе…

Перед матчем со сборной Беларуси наиболее ярким моментом стала пресс-конференция наставника команды-соперника Александра Хацкевича. Тренер, 11 лет профессиональной карьеры отдавший украинскому футболу, заявил, что украинских друзей во время игры у него попросту не будет. А ведь друзей у Хацкевича здесь действительно – пруд пруди. За плечами игрока 7 сезонов выступлений в киевском «Динамо», 4 года работы на должности тренера «Динамо» и, в это же время, короткий промежуток времени на должности ассистента главного тренера национальной сборной Украины.

После этой пресс-конференции вспомнилась история, произошедшая ровно 14 лет назад. 1 сентября 2001 года в Минске, в присутствии 37 тысяч зрителей на стадионе «Динамо», белорусы проиграли сборной Украины отборочный матч Чемпионата мира-2002 со счетом 0:2. А уже на следующий день главный тренер белорусской команды Эдуард Малофеев обвинил киевских динамовцев Александра Хацкевича и Валентина Белькевича в откровенно слабой игре против украинцев и возложил вину за поражение на них. Более того, тренер принял решение отказаться от услуг Белькевича и Хацкевича в следующем матче против сборной Польши. И дуэт динамовцев вернулся в Киев.

Кто был прав в той ситуации? Могли ли игроки «Динамо» испытывать дискомфорт в игре против своих партнеров по клубу, или и вовсе откровенно «сливать» игру»?... История, разумеется об этом умалчивает. К тому же, один из участников скандальной ситуации уже покинул этот мир. Валентин Белькевич умер год назад, в возрасте 41 год. Потому, ворошить прошлое не стоит… А вот результат той отборочной кампании красноречив, и свидетельствует явно не в пользу профессиональных качеств одного из лучших тренеров Беларуси еще со времен СССР Малофеева. Команда набрала 15 очков, заняла 3-е место в отборочной группе, не попав на ЧМ напрямую и не получив возможности попасть туда через плей-офф. Из сборной Малофеев ушел уже в разгар следующего отборочного цикла Евро-2004, потерпев 5 поражений в 6 матчах. И больше в главную команду страны не возвращался никогда…

Сегодня, разумеется совершенно другая история. И совершенно другие команды.

Украина – явный фаворит.

И с точки зрения турнирного положения (12 набранных очков команды Фоменко против 4-х – у соперника), и с точки зрения того, что первый матч в Борисове завершился победой гостей (0:2), и, наконец, с точки зрения свежего рейтинга ФИФА, обнародованного 3 сентября, где украинцы занимают 29-е место, а Беларусь – 97-я.

Куда сложнее будет со Словакией. По всем трем вышеперечисленным причинам. Ведь команда Яна Козака - 15-я в рейтинге.

Но, отступать некуда…