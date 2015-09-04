Ярославский рассматривает возможность покупки футбольного клуба "Металлист"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярославский заявил в Харькове во время экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы».

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он вернуть себе «Металлист», Ярославский сказал: «конечно».

На уточняющий вопрос, когда бизнесмен планирует это сделать, он сказал: «это секрет. Не спешите, дайте мне передохнуть».

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2012 года Ярославский заявил, что слагает с себя полномочия президента ФК «Металлист» и передает обязательства по финансированию клуба другому инвестору.

В феврале 2013 года президентом ФК «Металлист» стал новый владелец клуба, главный бенефициар группы компаний «ГазУкраина» Сергей Курченко, который сейчас находится в международном розыске.