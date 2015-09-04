Запорожский "Мотор" выиграл Суперкубок Украины по гандболу

В Запорожье состоялся первый в истории украинского гандбола розыгрыш Суперкубка, где в противостоянии двух запорожских команд "Мотор" выиграл у ЗТР со счетом 26:25, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

"Мотор" вел в счете на протяжении большей части игры. В частности, команда выигрывала после первого тайма (17:15), а во второй 30-минутке позволила сопернику сократить разыв до минимума, но удержала победу.

Лучшим бомбрадиром в составе победителей в этом матче стал Сергей Бурка, на счету которого 7 голов. Кроме того, у "Мотора" отличились Айвенас Малашинскас (забил 6 голов) и Сергей Шельменко (5).

После матча главный тренер ГК «Мотор» Николай Степанец отметил: «Спасибо организаторам за возможность показать себя двум сильнейшим клубам страны. Тем более, что это дерби, которое всегда вызывает повышенный интерес у любителей гандбола. Соглашусь Виталием Натом (тренер ЗТР), игра, действительно, хорошая. Сопернику спасибо! Встреча с достойным противником, великолепный опыт для нас. Несколько раз в сегодняшней игре происходила смена лидера. Это очень полезный опыт как в игровом, так и в психологическом аспекте. Через две недели мы стартуем в Лиге чемпионов и те ошибки, которые были допущены моими игроками сегодня, в Лиге не прощаются. Будем работать над ошибками, анализировать и стараться радовать своих болельщиков победами в Лиге чемпионов!»

Таким образом, «Мотор» (чемпион и обладатель Кубка Украины-2015) подтвердил звание сильнейшей команды страны в игре с ЗТР (серебряный призер минувшего чемпионата и финалист Кубка).