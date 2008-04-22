Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
20:44, 22 апреля 2008Спорт
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До медалей осталось четыре тура
Завершился пропущенный матч 18 тура чемпионата Украины по футболу:
Заря - Шахтер 1:4 (Воробей 53 - Гладкий 6, 39, Илсиньо 18, Езерский 65).
С этими тремя очками Шахтер набирает 62 очка и на очко опережает Динамо.
Напомним, что у Металлиста 55, дальше идут Днепр 51, Таврия 40, Черноморец 36, Арсенал 34, Металлург 33, Ворскла 29, Карпаты 29, Кривбасс 28, Металлург 27, ФК Харьков 26, Заря 25, Нефтяник 22, Закарпатье 18 очков.
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