Новый президент Федерации баскетбола: Сейчас не самое подходящее время для крупных вложений в спорт. Украине нужны танки, война идет

5 сентября стартует чемпионат Европы по баскетболу – главный турнир 2015 года для национальных сборных Старого Света. Он же является и этапом отбора к Олимпийским играм-2016 в Рио-де-Жанейро. Чемпион Европы и финалист попадут на олимпийский турнир напрямую, а еще четыре команды, занявшие 3-6 места, получат право сыграть в отборочном турнире к Играм.

Среди участников Евробаскета далеко не последнюю роль должна сыграть сборная Украины. Команда выдала великолепный результат и игру на Евробаскете-2013 в Словении, где заняла 6-е место и впервые в истории украинского баскетбола попала в число участников чемпионата мира. А на Мундиале-2014 команда выиграла два матча группового этапа, уступив соперникам из Доминиканской республики и Австралии лишь по дополнительным показателям и не попав в плей-офф. Команде не хватило всего-то двух очков – одного точного броска с игры – для того, чтобы выйти в 1/8 финала.

И сейчас от обновленной команды с новым тренером ждут, как минимум, повторения успеха образца Евробаскета-2013. Именно такую задачу перед главной командой страны поставил новоизбранный президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, который, в свою очередь, уже успел провести определенную работу по переформатированию ФБУ.

УНИАН пообщался с новым президентом Федерации баскетбола Украины о клубном баскетболе, системе детско-юношеской подготовки и студенческого баскетбола и возрождении некогда славного женского украинского баскетбола.

Михаил Юрьевич, прошло три месяца с момента вашего избрания на пост президента ФБУ. Вы человек известный и опытный в украинском баскетболе еще со времен финансирования «Будівельника» в годы распада СССР и основания команды «Денди-баскет». Что-то новое увидели с высоты президентского кресла в украинском баскетболе?

Прежде всего я удивился тому, что меня избрали на должность президента ФБУ. Но, видимо, должность руководителя баскетбольной федерации сейчас является настолько тяжелой ношей, что решили рискнуть. Дать попробовать «порулить» мне и посмотреть, что из этого получится. Я же считаю, что опыт у меня более чем достаточный. В баскетболе с конца 80-х годов. В 92-м основал «Денди-Баскет», в 2004-м – «Черкасские Мавпы». У меня не только большой опыт в баскетболе, но и опыт весьма успешный. Через мои команды прошли Станислав Медведенко, Кирилл Фесенко – игроки НБА. Наконец, восходящая звезда украинского баскетбола Святослав Михайлюк, как прямой воспитанник нашего клуба, тоже станет в следующем году игроком НБА.

Каковы основные проблемы, с которыми вы столкнулись?

Проблем - масса. Основные упираются в отсутствие финансирования, которое приходится покрывать за свой счет. Например, на финансирование сборных были выделены 12 млн гривен, но часть денег тут же ушла на оплату аренды Дворца спорта. За проведенные ранее игры. Осталось – чуть более 10 млн. Это смешная сумма с точки зрения подготовки сборных, той же главной команды страны, которая готовится к Евробаскету. Приходится «тащить из дому».

А спонсоры?

Пока ведется предварительная работа в этом направлении. Конкретно сказать сейчас ничего не могу. Понимаете, наш баскетбол должен зарекомендовать себя. Он должен быть интересным для каждого, чтобы о нем писали в СМИ, показывали по ТВ, говорили по радио… Чтобы людям это было интересно. Тогда рекламодатели сами пойдут нам навстречу. Мы ведем работу в этом направлении, но сейчас пока ничего конкретного сказать не могу.

Одно из первых ваших нововведений – проводить чемпионат Украины по баскетболу под эгидой ФБУ…

У нас очень плачевная ситуация с клубами. Например, прекратил свое существование БК «Киев». Многие другие испытывают финансовые проблемы. Сейчас есть всего 8 клубов, готовых играть в чемпионате Украины. Мы планируем, что до начала нового сезона их будет десять.

Касательно того, кто проводит чемпионат, то есть решение, принятое на президиуме ФБУ и подписанное в Министерстве по делам молодежи и спорта - чемпионат Украины проводит Федерация баскетбола Украины. Считаю это абсолютно правильным. Чемпионат должен проводиться под эгидой федерации, тогда это будет полноценный чемпионат Украины. Если бы он, допустим, проводился под эгидой «Суперлиги», как это было в прошлые годы, то это был бы не чемпионат Украины, а чемпионат Суперлиги. Сейчас мы будем проводить полноценный национальный чемпионат.

Какие новые клубы могут появится в элитном дивизионе чемпионата Украины в ближайшее время?

Со дня на день должно быть объявлено о том, что участником чемпионата станет киевское «Динамо». Этот бренд уже существует давно, хотя ранее была известна, преимущественно, женская команда под этим названием. Теперь появится мужская команда. Я долгое время вел переговоры с Игорем Еремеевым о вхождении в состав элитного дивизиона чемпионата Украины команды с Волыни, но, к сожалению, случилось несчастье (компания погибшего депутата Еремеева WOG в прошлом сезоне была титульным спонсором «Волыньбаскета», выступавшего во втором по значимости дивизионе чемпионата страны - УНИАН). Сейчас продолжаю переговоры с его партнерами. Возможно, команда будет поддерживаться теми, кто продолжает вести бизнес.

Кстати, о других дивизионах украинского баскетбола. Что будет с теми, кто не представлен в элите?

С ними также все будет хорошо. Мы объединим Высшую и Первую лиги. У нас будет 20 команд в этом дивизионе. Считаю, что на данный момент, это оптимальное число баскетбольных клубов для Украины с учетом ситуации, которая сложилась у нас в стране.

Каким вы видите решение задачи популяризации баскетбола в стране?

Прежде всего – проводить матчи на крупных аренах. В Киеве это, безусловно, Дворец спорта. Культовое для болельщиков сооружение, к тому же, расположенное в центре города. Оно должно использоваться по своему прямому назначению, а не для молитв и прочего…

В других городах это должны быть крупные арены. Плюс, трансляции матчей по ТВ, Интернет-аудиторию подключать активно. У нас домен федерации ukrbasket.net. Вы понимаете? Украинского баскетбола нет! Сейчас мы регистрируем домен fbu.kiev.ua, затем будет просто fbu.ua. Нам нужно кардинально менять многие вещи. Именно с этой целью я 17 ставок в Федерации отдаю игрокам. В ФБУ должны работать люди, знающие баскетбол изнутри.

Кстати, касательно популяризации баскетбола, отмечу, что матчи Евробаскета с участием сборной Украины покажет телеканал «2+2».

Евробаскет – главный турнир года для всего украинского баскетбола. Особенно, с учетом того, что клубы в минувшем сезоне не были представлены в еврокубках. Каковы ваши личные ожидания от этого турнира?

Перед командой поставлена четкая задача – попасть в 6-ку лучших и получить путевку на Олимпийский отборочный турнир. Результаты последних лет нужно закреплять, показывать рост украинского баскетбола. Наша команда достойна выступления на Олимпиаде, и мы все сделаем для того, чтобы попасть на этот турнир.

В частности, ФБУ добилась того, чтобы президент Украины в максимально короткие сроки предоставил гражданство нашей страны американскому баскетболисту Джерому Рэндлу. Он играл в клубах Украины, знает нашу страну, любит ее. Рэндл с удовольствием принял предложение выступить за украинскую команду. Мы его полностью поддержали. Все юридические формальности уже решены. Теперь слово за самим баскетболистом, как он проявит себя на Евробаскете-2015.

Плюс, в команде будет играть Кирилл Фесенко. Игрок с опытом выступлений в НБА, без сомнения, усилит команду на Евробаскете. Вообще я благодарен Днепропетровску, ведь 4 воспитанника «Днепра» будут представлены в сборной на Евробаскете. Это отличный результат.

Вы как-то мотивируете команду перед Евробаскетом?

Мы объявили премию для команды за достижение результата на Евробаскете. Результат – то самое 6-е место, которое позволит попасть в Олимпийский отборочный турнир. Ну и сейчас с Мурзиным плотно общаюсь практически постоянно. Все насущные вопросы сборной решаются в первоочередном порядке.

Какова сумма премиальных для команды за успешное выступление на Евробаскете?

Эту сумму я разглашать не буду.

Все последние успехи сборной связаны с именем американского специалиста Майка Фрателло…

Я понимаю, о чем речь, но, когда я пришел на должность президента ФБУ, он уже не являлся главным тренером команды.

Тем не менее, вы даже не попытались его удержать…

Я считаю, что сейчас не самое подходящее время для крупных вложений в спорт. Украине нужны танки, в стране война идет. Как мы можем платить большие деньги за предполагаемый успешный результат на баскетбольной площадке в такой ситуации?...

Вы пригласили на роль наставника Евгения Мурзина, с которым лично знакомы 25 лет…

Я не просто с ним лично знаком многие годы, я его считаю лучшим отечественным специалистом. Именно он сейчас та кандидатура, кто может сделать конкурентоспособную команду на мировом уровне.

Давайте вернемся к внутренним делам. Помимо сборной и клубов, есть еще не менее, а, может быть, и более важные вопросы – студенческий и детско-юношеский баскетбол …

Касательно студенческого баскетбола, то мы очень плотно контактируем в этом вопросе с Министерством образования. Можно сказать, у нас тут полное взаимодействие. В новом сезоне чемпионат будет проходить параллельно с учебным процессом. Финальный турнир планируется провести в том же столичном Дворце спорта. Считаю, что это перспективное и очень значимое мероприятие для всего студенчества в целом.

Кроме того, у нас есть другие залы в Киеве, где можно проводить турниры для студенческих и школьных команд. Тот же зал «Авангард», тот же СК «Меридиан». Это запасные площадки для взрослых профессиональных команд, но они должны использоваться и под соревнования студенческих и детско-юношеских команд. В регионах спортивные залы также должны иметь максимальную загрузку. В том числе, и под баскетбольные матчи. Но это отдельная тема – отдельный разговор по каждому региону.

Еще один наболевший вопрос – женский баскетбол. Когда Украина только стала независимым государством, у нас было настоящее поколение лидеров. Сборная была чемпионом Европы, заняла 4-е место на Олимпиаде-96 в Атланте, опять же, оказавшись выше всех европейских команд… Сейчас, ситуация более чем плачевная. Достаточно сказать, что из года в год остро стоит вопрос о целесообразности проведения чемпионата страны среди женских команд. Есть ли у вас программа возрождения женского баскетбола в Украине?

Потеря женского баскетбола – это преступление. Безусловно, мы обязаны возрождать его. После Олимпиады-96 наша команда не участвовала ни в одной Олимпиаде. Уже 20 лет, с учетом Игр в Рио, куда женская сборная также не попадет. Кроме того, команда вообще ни разу в истории не играла на чемпионате мира. Сейчас мы запустили проект по поиску стратегического спонсора. Это будет всеобъемлющее соглашение, которое позволит вывести женский баскетбол в нашей стране на качественно новый уровень. Это – один из приоритетов в работе федерации на ближайшее время.

Следующий после мужского Евробаскета-2015 турнир, через два года, теоретически должен пройти в Украине. На что мы сейчас претендуем?

Когда принималось решение об отмене Евробаскета-2015 в Украине из-за всем известных событий, общей ситуации в стране, было принято конкретное решение – предоставить Украине приоритетное право проведения юбилейного 40-го чемпионата Европы в 2017 году. Вместе с тем, Евробаскет-2015 проводится в четырех странах – Франции, Германии, Хорватии и Латвии. По одному групповому турниру в каждой стране, плюс плей-офф во Франции.

Мы отправили заявку в ФИБА-Европа на проведение одного группового турнира Евробаскета-2017 в Киеве. Сейчас ждем ответа. Возможно, следующий турнир будет проводится в том же формате, что и Евробаскет-2015. В таком случае, уверен, у нас будут хорошие шансы на проведение матчей турнира в Украине.

Кирилл Стадниченко