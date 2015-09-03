Тренер сборной Беларуси по футболу Хацкевич: Во Львове мне придется играть против своих

Главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич на пресс-конференции, посвященной матчу квалификации Евро-2016 против команды Украины, поделился ожиданиями от скорого визита в страну, где он провел в качестве игрока и тренера в общей сложности 11 лет, сообщает Прессбол.

"Во Львове всегда было тяжело играть. "Карпаты" всегда были неуступчивы. Город прекрасный, много побед было там одержано в составе киевского "Динамо". Надеюсь, и со сборной Беларуси получится", - поделился воспоминаниями Хацкевич.

Также он ответил на вопрос о том, считает ли, что придется играть против своих? "Хм, в какой-то мере — да. Я много работал в Украине, у меня там много друзей. Но у меня белорусский паспорт, я сейчас главный тренер сборной Беларуси, стало быть, у меня не будет там друзей во время матча".

Александр Хацкевич 7 сезонов провел в составе киевского "Динамо" как игрок (1996-2003, 135 игр, 26 голов), а затем 4 года был тренером "Динамо-2" (2010-2014) и ассистентом тренера сборной Украины (2010-2011).

Матч квалификации чемпионата Европы Украина - Беларусь пройдет 5 сентября во Львове на "Арене-Львов".