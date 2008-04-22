Ахметов убежден, что поезд пойдет быстро и туда, куда надо

Президент футбольного клуба "Шахтер", народный депутат Ринат АХМЕТОВ убежден, что Украина достойно проведет Чемпионат Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на строительной площадке нового стадиона ФК "Шахтер" в Донецке перед приездом на объект Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО 17 апреля, пишет газета Донецкого облсовета "Жизнь" в номере от 22 апреля.

"Вообще, я убежден в том, что Евро-2012 состоится в Украине, и мы достойно проведем этот чемпионат", - сказал Р.АХМЕТОВ.

По его словам, когда Украина получила право проведения Евро-2012, "опыта не было, а проблем очень много было, и решать их нужно было еще вчера".

"А сегодня, я думаю, мы потихонечку думаем, анализируем… Я убежден, что поезд пойдет и пойдет на хорошей скорости и в правильном направлении", - отметил Р.АХМЕТОВ.

По его мнению, "что касается отелей, нужно посчитать, сколько их должно быть". "Я думаю, это инвестиции из частного сектора. Что касается дорог, аэропортов, здесь тоже должно быть какое-то взаимодействие с частным капиталом. Я думаю, все будет хорошо…", - сказал президент ФК "Шахтер".