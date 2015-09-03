Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины поднялась с 30-го на 29-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.

На счету сборной Украины 812 баллов, наша команда опередила сборную Боснии и Герцеговины.

Основные соперники украинцев в отборочном турнир к Евро-2016 занимают следующие места: Испания - 11, Словакия - 15, Беларусь - 97.

В пятерке сильнейших команд мира изменений не произошло. Лидерами рейтинга по-прежнему являются сборные Аргентины, Бельгии, Германии, Колумбии и Бразилии.

Следующая версия рейтинга будет обнародована 1 октября.