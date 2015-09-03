Сборная Украины поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
13:10, 03 сентября 2015Спорт
802
Украинцы обошли команду Боснии и Герцеговины.
Сборная Украины / ffu.org.ua
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных сборных, в котором команда Украины поднялась с 30-го на 29-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.
На счету сборной Украины 812 баллов, наша команда опередила сборную Боснии и Герцеговины.
Основные соперники украинцев в отборочном турнир к Евро-2016 занимают следующие места: Испания - 11, Словакия - 15, Беларусь - 97.
В пятерке сильнейших команд мира изменений не произошло. Лидерами рейтинга по-прежнему являются сборные Аргентины, Бельгии, Германии, Колумбии и Бразилии.
Следующая версия рейтинга будет обнародована 1 октября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter