Теннисисты Стаховский и Свитолина вышли в третий раунд US Open

В Нью-Йорке завершилась программа третьего игрового дня Открытого чемпионата США по теннису, в рамках которого свои матчи выиграли украинцы Сергей Стаховский и Элина Свитолина, сообщает официальный сайт соревнований.

Стаховский встречался во втором раунде с соотечественником Ильей Марченко и одолел опоонента в четырех партиях - 6:4, 7:6(2), 4:6, 6:4.

В следующем раунде Стаховскому будет противостоять французский теннисист Жо-Вилфрид Тсонга.

В свою очередь, Свитолина достаточно легко обыграла Кайю Канепи из Эстонии - 6:3, 6:4.

В следующем раунде нашей соотечественнице предстоит встретиться с россиянкой Екатериной Макаровой, посеянной под 13 номером.

Сегодня вечером по киевскому времени, в рамках второго круга соревнований Екатерина Бондаренко встретится с Симоной Халеп из Румынии (2-я ракетка мира), а Леся Цуренко будет противостоять уроженке Ташкента (Узбекистан) Варваре Лепченко, представляюющей сейчас США.

Открытый чемпионат США - четвертый и последний в сезоне турнир серии «Большого шлема». В этом году он проходит с 1 по 13 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 42,3 млн. долларов.