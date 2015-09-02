Киевское "Динамо" обнародовало заявку на Лигу чемпионов

Киевское "Динамо" подало официальную заявку на Лигу чемпионов сезона 2015/16, сообщает пресс-служба клуба.

Согласно списку, следующие игроки будут иметь право выступать за киевское «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов 2015/16 в соответствии со списком, направленным в УЕФА.

Вратари: 1. Александр Шовковский, 23. Александр Рыбка

Защитники: 2. Данило Силва, 5. Антунеш, 6. Александар Драгович, 9. Николай Морозюк, 24. Домагой Вида, 27. Евгений Макаренко, 34. Евгений Хачериди

Полузащитники: 4. Мигел, 8. Радосав Петрович, 16. Сергей Сидорчук, 17. Сергей Рыбалка, 19. Денис Гармаш, 20. Олег Гусев, 21. Нико Кранчар, 25. Дерлис Гонсалес, 29. Виталий Буяльский, 88. Сергей Мякушко, 90. Юнес Беланда

Нападающие: 10. Андрей Ярмоленко, 11. Жуниор Мораес, 22. Артем Кравец, 81. Лукаш Теодорчик.

Касательно списка В, то игрок может быть заявлен, если он родился 1 января 1994 года или позже и числился в клубе непрерывно в течение двух лет с момента наступления 15-летия и регистрации в УЕФА. Игроки в возрасте 16 лет могут быть внесены в список B, если они непрерывно числись в своем клубе в течение предыдущих двух лет.

По ходу сезона каждый клуб имеет право внести в список B неограниченное количество игроков. Список должен быть предоставлен не позднее полуночи по центрально европейскому времени за день до конкретного матча.

Как сообщал УНИАН, согласно жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, "Динамо" попало в Группу G, где сыграет с английским "Челси", португальским "Порту" и израильский "Маккаби".