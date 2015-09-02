Сборную Украины по художественной гимнастике на чемпионате мира представят 8 спортсменок

В немецком Штутгарте состоится мировое первенство по художественной гимнастике, на котором лучшие грации планеты кроме наград разыграют также и лицензии на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В Германии украинская команда будет представлена своим сильнейшим составом.

В индивидуальном первенстве нашу страну представят Анна Ризатдинова, Элеонора Романова и Виктория Мазур. В соревнованиях групповых упражнений выступят Елена Дмитраш, Александра Гридасова, Валерия Гудым, Евгения Гомон и Анастасия Возняк.

Чемпионат мира в Штуттгарте состоится с 7 по 13 сентября.