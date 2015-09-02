Обнародован состав сборной Украины на чемпионат мира по вольной борьбе

Сборная Украины по вольной борьбе отправилась в американский Лас-Вегас, где состоится мировое первенство по спортивной борьбе, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Для борцов этот чемпионат мира станет также квалификационным на Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

В составе украинской команды в Америку отправилась и действующая чемпионка мира по вольной борьбе Юлия Ткач, которая попытается защитить свой титул и получить лицензию на Игры в Рио-2016.

Состав сборной Украины выглядит таким образом:

Женщины: Наталья Пульковская (48 кг), Лилия Горишна (51 кг), Татьяна Кот (55 кг), Татьяна Лавренчук (58 кг), Оксана Гергель (60 кг), Юлия Ткач (63 кг), Алина Махиня (69 кг), Оксана Ващук (75 кг).

Мужчины: Николай Айвазян (57 кг), Василий Шуптар (61 кг), Титал Джафарян (65 кг), Семен Радулов (70 кг), Олег Захаревич (74 кг), Ибрагим Алдатов (86 кг), Павел Олейник (97 кг), Ален Засеев (125 кг).

Чемпионат мира состоится с 7 по 12 сентября.