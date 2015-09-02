Пять украинских теннисистов сыграют во втором круге US Open

В Нью-Йорке сегодня стартуют матчи 2-го раунда Открытого чемпионата США по теннису, где выступят пять из семи украинских теннисистов, сообщает официальный сайт соревнований.

Матчи первого раунда успешно преодолели Сергей Стаховский, Илья Марченко, Элина Свитолина Екатерина Бондаренко и Леся Цуренко.

На старте мужского одиночного турнира Стаховский обыграл Джона Миллмана из Австралии - 6:1, 3:6, 7:6 (3), 6:4, а Марченко соперничал с Гаэлем Монфисом из Франции, который не доиграл матч из-за проблем со здоровьем - 2:6, 6:4, 5:0, отказ Монфиса.

Любопытно, что во втором круге Стаховский и Марченко, согласно жребию, сыграют между собой.

В свою очередь, в женском турнире Элина Свитолина обыграла Елизавету Куличкову (Россия) - 6:1, 6:4, а Екатерина Бондаренко легко одолела Юлию Путинцеву (Казахстан) 6:0, 6:3. Одну из самых громких сенсаций первого круга сотворила Леся Цуренко, которая одолела 6-ю ракетку мира Люси Шафаржову из Чехии - 6:4, 6:1.

Кроме того, двое представителей Украины выбыли из борьбы уже на старте турнира. Александр Долгополов не смог доиграть матч с Самюэлем Гротом из Австралии - 6:4, 1:6, 5:7 - отказ Долгополова. А Екатерина Козлова проиграла Бетани Маттек-Сэндс (США) - 4:6, 3:6.

Открытый чемпионат США является последним турниром года из серии "Большого шлема". Соревнования в Нью-Йорке в этом году проходят с 31 августа по 13 сентября.