Матч отборочного цикла Евро-2016 Украина - Беларусь обслужит бригада арбитров из Израиля
16:48, 02 сентября 2015Спорт
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Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче квалификации Евро-2016 Украина – Беларусь 5 сентября во Львове.
dynamo.kiev.ua
Арбитром матча назначен 38-летний Лиран Лиани из Израиля, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Ассистентами арбитра будут Давид Элиас Битон и Нисан Давиди, дополнительные ассистенты – Орель Гринфельд и Эли Хакмон. Резервный арбитр – Орен Борнштейн. Наблюдатель арбитража - Леван Паниашвили (Грузия).
Лиран Лиани является арбитром ФИФА с 2010 года. Матчи с участием сборной Украины ранее не обслуживал.
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