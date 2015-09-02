"Днепр" приобрел защитников из Хорватии и Бразилии в последний день трансферного окна

В последний день трансферного окна «Днепр» пополнился двумя новичками, сообщает пресс-служба клуба.

Двухлетний контракт с клубом подписал хорватский защитник «Риеки» Иван Томечак, а еще один игрок обороны, из бразильского «Фламенго», Андерсон Пико взят на год в аренду.

Томечак будет выступать под 22-м номером, а Андерсон Пико — под 36-м.

Иван Томечак за свою карьеру выступал в клубах «Локомотив» Загреб, Хорватия (2007-2008), «Динамо» Загреб, Хорватия (2009-2013), «Риека» Хорватия (2013-2015).

В чемпионате Хорватии провел 186 матчей, забил 22 гола.

В национальной сборной Хорватии провел 1 матч. Дебютировал 12 ноября 2014 года в игре Аргентина — Хорватия — 2:1.

Андерсон Пико за свою карьеру выступал в командах «Гремио» Бразилия (2007-2008, 2012-2013), «Фигейренше» Бразилия (2009), «Бразийленсе» Бразилия (2010), «Чапекоенсе» Бразилия (2013), «Фламенго» Бразилия (2014-2015).

В чемпионате Бразилии провел 92 матча, забил 5 голов.