США подали заявку на проведение Олимпиады-2024 в Лос-Анджелесе

Об этом сообщается на сайте комитета, передает Лента.ру.

Заявка была одобрена советом директоров комитета и мэром города Эриком Гарсетти.

Об утверждении заявки, адресованной Международному Олимпийскому комитету, было объявлено за две недели до окончания срока, отведенного городам мира для выдвижения.

Крупнейший город запада Соединенных Штатов присоединится к гонке, в которой будут также участвовать Париж, Рим, Будапешт и Гамбург. Американский Бостон выбыл из списка кандидатов в июле.

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Лос-Анджелес уже принимал летние Олимпийские Игры дважды — в 1932 и 1984 годах.

Стоимость проведения игр, в случае удовлетворения заявки, оценивается предварительно в 6 миллиардов долларов, пишет Los Angeles Times.

Выборы места проведения Олимпиады — 2024 состоятся летом 2017 года. Ближайшие летние Игры пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро, а Олимпиада 2020-го — в Токио.