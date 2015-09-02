США подали заявку на проведение Олимпиады-2024 в Лос-Анджелесе
Олимпийский комитет США принял решение подать заявку на проведение летних Игр 2024 года в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщается на сайте комитета, передает Лента.ру.
Заявка была одобрена советом директоров комитета и мэром города Эриком Гарсетти.
Об утверждении заявки, адресованной Международному Олимпийскому комитету, было объявлено за две недели до окончания срока, отведенного городам мира для выдвижения.
Крупнейший город запада Соединенных Штатов присоединится к гонке, в которой будут также участвовать Париж, Рим, Будапешт и Гамбург. Американский Бостон выбыл из списка кандидатов в июле.
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Лос-Анджелес уже принимал летние Олимпийские Игры дважды — в 1932 и 1984 годах.
Стоимость проведения игр, в случае удовлетворения заявки, оценивается предварительно в 6 миллиардов долларов, пишет Los Angeles Times.
Выборы места проведения Олимпиады — 2024 состоятся летом 2017 года. Ближайшие летние Игры пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро, а Олимпиада 2020-го — в Токио.