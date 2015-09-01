Украинский футбольный арбитр Бойко получил назначение на матч квалификации Евро-2016

Комитет арбитров УЕФА поручил бригаде арбитров во главе с Сергеем Бойко провести отборочную встречу континентального первенства 2016 года между национальными сборными командами Греции и Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Матч состоится 4 сентября в 21:45 по местному времени в Пирее (Греция).

Помогать Сергею Бойко будут ассистенты Александр Корнийко и Наталья Рачинская. Анатолий Жабченко и Сергей Березка примут участие в этой игре в качестве дополнительных ассистентов арбитра. Четвертый арбитр – Сергей Беккер. Наблюдатель арбитража – Паулюс Малжинскас (Литва).

Как сообщал УНИАН, 5 сентября национальная сборная команда Украины также проведет квалификационный матч чемпионата Европы 2016 года. Соперником «сине-желтых» будет команда Белоруссии. Матч состоится на стадионе «Арена Львов» во Львове, начало игры – в 19:00.