Богдан Бондаренко признан лучшим спортсменом Украины в августе

Его личный наставник и отец Виктор Бондаренко назван лучшим тренером последнего летнего месяца, сообщает пресс-служба НОК.

На чемпионате мира по легкой атлетике, который состоялся в китайском Пекине, украинский «высотник» получил серебряную медаль, которая стала самым весомым достижением в индивидуальных олимпийских дисциплинах среди всех украинских спортсменов в течение прошлого месяца.

Богдан покорил планку в 2,33 метра, обеспечив себе вторую строчку на пьедестале почета мирового первенства.

Два года назад в рамках Всеукраинской церемонии «Герои спортивного года-2013», которую ежегодно проводит Национальный олимпийский комитет Украины, Богдан Бондаренко за победу на чемпионате мира-2013 был назван «Спортсменом года».