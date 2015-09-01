"Динамо" отдало Мбокани в аренду в английский клуб

Об этом сообщает пресс-служба Чемпиона Украины ФК "Динамо".

"Футбольный сезон 2015/16 он на правах аренды проведет в «Норвич Сити», по окончанию которой англичане имеют первоочередное право выкупить трансфер игрока", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что вратарь ФК «Динамо» (Киев) Максим Коваль на правах аренды в сезоне 2015/16 будет выступать за датский клуб «Оденсе».