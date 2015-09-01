"Динамо" отдало Мбокани в аренду в английский клуб
03:02, 01 сентября 2015Спорт
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31 августа ФК «Динамо» и клуб английской Премьер-лиги «Норвич Сити» достигли соглашения по нападающему Дьемерси Мбокани.
Арендное соглашение рассчитано на один сезон / xsport.ua
Об этом сообщает пресс-служба Чемпиона Украины ФК "Динамо".
"Футбольный сезон 2015/16 он на правах аренды проведет в «Норвич Сити», по окончанию которой англичане имеют первоочередное право выкупить трансфер игрока", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что вратарь ФК «Динамо» (Киев) Максим Коваль на правах аренды в сезоне 2015/16 будет выступать за датский клуб «Оденсе».
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