"Динамо" отдало Мбокани в аренду в английский клуб

03:02, 01 сентября 2015
Спорт
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31 августа ФК «Динамо» и клуб английской Премьер-лиги «Норвич Сити» достигли соглашения по нападающему Дьемерси Мбокани.

Демьерси Мбокани забил один из голов в ворота

Об этом сообщает пресс-служба Чемпиона Украины ФК "Динамо".

"Футбольный сезон 2015/16 он на правах аренды проведет в «Норвич Сити», по окончанию которой англичане имеют первоочередное право выкупить трансфер игрока", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что вратарь ФК «Динамо» (Киев) Максим Коваль на правах аренды в сезоне 2015/16 будет выступать за датский клуб «Оденсе».

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