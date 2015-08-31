Фоменко накануне отборочных матчей Евро призвал игроков сборной играть на сто процентов и быть мотивированными

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко прокомментировал ход подготовки к предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2016 против команд Словакии и Беларуси, рассказав за счет чего можно обыграть соперников на брифинге для СМИ.

"Могу сказать, что если играть не на сто процентов, не выкладываться на полную и не быть мотивированным, то ничего не будет. Футбол – коллективная игра, и в ней не может быть мелочей", - отметил Фоменко.

Говоря о ближайшем сопернике - сборной Беларуси - тренер украинцев отметил: "Безусловно, игра сборной Беларуси претерпела изменения. У них сейчас другой наставник и в с связи с этим у них поменялись принципы построения игры. Если сравнивать с той сборной, которая начинала отборочный цикл, сейчас вызывается шесть-семь новых исполнителей. Шесть-семь новых игроков в составе. Поэтому можно сказать, что это новая сборная. Мы, исходя из этого, будем строить свою подготовку, учитывая сильные и слабые стороны соперника".

А рассуждая об опасениях перед предстоящими матчами тренер поделился: "Конечно, есть моменты, которые меня беспокоят. Например, вчера многие футболисты проводили игры за свои клубы в национальном чемпионате. Мы только собрались к обеду, пока у меня нет полной информации о состоянии сборников. Думаю, позднее мы больше получим нужную информацию. Что касается здоровья ребят, их подготовки, то большинство из вызванных в национальную команду, участвовали в еврокубках матчах и показали хорошую игру. Жаль, что «Заря» покинула еврокубки. Считаю, что произошло это незаслуженно. Но футбол есть футбол. Что касается нашей подготовки, то постараемся использовать ту информацию, которая у нас есть. И самым лучшим образом подготовиться к спаренным матчам".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины проведет два матча отбора Евро 2016 - домашний против команды Беларуси (5 сентября во Львове), и гостевой с командой Словакии (8 сентября в Жилине).