В первый день US Open на корт выйдут пять украинских теннисистов

31 августа в Нью-Йорке стартует последний теннисный турнир года из серии "Большого шлема" - Открытый чемпионат США - где в первый день на корт выйдут сразу пять украинских теннистов, сообщает официальный сайт соревнований.

На корте 14 вторым запуском сойдутся Элина Свитолина и Елизавета Куличкова (Россия), на корте 5 третьим запуском выйдут Екатерина Козлова и Бетани Маттек-Сэндс (США), на корте 9. этим же запуском начнут свой матч Сергей Стаховский и Джон Миллман (Австралия), на корт 4 четветым запуском выйдут Александр Долгополов и Самюэль Грот (Австралия), а на корт Луи Армстронга (второй по значимости) последним пятым запуском выйдут Илья Марченко и Гаэль Монфис (Франция).

Позже в борьбу вступят Леся Цуренко и Екатерина Бондаренко.

Впервые в истории Открытого чемпионата США в основной сетке выступят сразу 7 украинских теннисистов.

US Open-2015 пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.