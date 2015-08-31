Вратарь "Динамо" Коваль проведет сезон в аренде в датском "Оденсе"

13:50, 31 августа 2015
Спорт
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Игрок проведет в чемпионате Дании один сезон.

Максим Коваль сменил

Вратарь ФК «Динамо» (Киев) Максим Коваль на правах аренды в сезоне 2015/16 будет выступать за датский клуб «Оденсе», сообщает пресс-служба "Динамо".

В нынешнем сезоне «Оденсе» после семи туров занимает седьмое месте в Суперлиге Дании.

Сезон 2014/15 игрок провел в составе ужгородской "Говерлы", до этого 4 сезона провел в составе "Динамо", где за основную команду сыграл 56 матчей, в которых пропустил 43 гола. 

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