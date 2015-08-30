Чемпионат Украины: "Днепр" обыграл "Карпаты", "Динамо" и "Заря" сыграли вничью

В Днепропетровске и Запорожье завершились центральные матчи 6-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в которых "Днепр" обыграл "Карпаты" со счетом 2:0, а киевское "Динамо" и луганская "Заря" сыграли вничью - 0:0.

Судьба матча в Днепропетровске решилась в самой концовке.

На протяжении 80-ти минут львовяне сдерживали натиск соперника, периодически контратаковали и имели возможности повести в счете. Но, на 81-й минуте, гол забил Евгений Селезнев. Его партнер по команде Папа Гуйе отдал пас со своей половины поля, Матеус продлил передачу головой, а Селезнев пробросил себе на ход и вторым касанием пробил низом точно в сетку ворот. А на 88-й минуте Селезнев сделал дубль. Матеус пробил из-за штрафной, вратарь львовян Роман Мысак отбил мяч перед перед собой, и Селезнев оказался в нужном месте, в касание пробив в пустые ворота - 2:0.

Параллельная игра с участием лидеров таблицы проходила в Запорожье с преимуществом "Динамо", но извлечь выгоды из этого подопечные Сергея Реброва так и не смогли - 0:0.

В еще одном матче дня "Александрия" сыграла вничью с одесским "Черноморцем" - 0:0.

Таким образом, "Динамо" впервые потеряло очки в нынешнем чемпионате, но осталось лидером таблицы - 16 баллов. На втором месте идет донецкий "Шахтер" - 13, 3-5 места делят "Заря", "Днепр" и луцкая "Волынь" - по 11.

После этого тура в чемпионате Украины начинается двухнедельная пауза, связанная с матчами национальных сборных в рамках отбора к Евро-2016. 7-й тур состоится 12-13 сентября.