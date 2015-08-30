Сборная Украины выиграла медальный зачет летнего чемпионата мира по биатлону

На летнем чемпионате мира по биатлону, завершившемся в румынском Чейле-Градистей, в последний день проходили гонки преследования у взрослых и юниоров, где сборная Украины завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В женской гонке чемпионкой мира стала Ольга Абрамова, которой не помешали даже 5 промахов на огневом рубеже - 3+0+0+2, 30 минут 44.6 секунды. 2-е место на счету Моники Хойниш из Польши - +52.7 (1+2+2+2), 3-е - у еще одной украинки Юлии Джимы - +1:09.7 (0+1+0+1).

В мужской гонке серебряным призером стал Артем Прима - +28.6 (2+2+0+0). Его опередил чуть менее чем на полминуты Мартин Отченаш из Словакии - 35:30.7 (0+0+3+1), 3-е место на счету еще одного представителя Словакии Матея Казара - +42.0 (1+2+2+0).

Наконец, в турнире юниорок победу в гонке преследования одержала Анастасия Меркушина - 31:14.4 (1+1+0+2). Она опередила Кристину Резцову из России - +36,9 (0+2+0+0) и еще одну украинку Юлию Журавок - +1:28.0 (0+1+1+2).

Таким образом, сборная Украины выиграла медальный зачет соревнований.

1. Украина (6, 3, 2)

2. Россия (1, 2, 2)

3. Румыния (1, 1, 1)

4. Болгария (1, 1, 0)

5. Словакия (1, 0, 2)

6. Польша (0, 2, 1)

7. Чехия (0, 1, 2)

Летний чемпионат мира по биатлону проходил в Румынии с 28 по 30 августа.