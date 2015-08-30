Бондаренко завоевал серебро Чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту

В Пекине завершился чемпионат мира по легкой атлетике, где в последний день в прыжках в высоту среди мужчин чемпион мира-2013 Богдан Бондаренко не смог отстоять свой титул, проиграв 1 сантиметр канадцу Дереку Дроуну, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинец преодолел планку на высоте 2 метра 33 сантиметра.

В свою очередь, канадец с первой попытки преодолел снаряд на высоте 2.34, а Бондаренко, не сумев справиться с планкой на 2.34, перенес две другие попытки на 2.36. Но и там его постигла неудача. Точно также использовал свои попытки китаец Гуовей Жанг, разделивший 2-е место с Бондаренко.

Таким образом, на счету сборной Украины 0 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая награды и 22-е место в медальном зачете.

Победу в турнире одержала сборная Кении - 7-6-3, на втором месте - Ямайка - 7-2-3, на третьем - США - 6-6-6.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходил в Пекине с 22 по 30 августа.