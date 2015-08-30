Премьер-лига, 6-й тур, "Днепр" - "Карпаты": видео онлайн-транлсяция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Днепр" на своем поле принимает львовские "Карпаты".

В этой игре сойдутся команды, занимающие 5-6 места в турнирной таблице УПЛ.

Второй раз подряд львовянам придется защищать позиции одного из лидеров турнира, завоеванные ярким стартом сезона, на поле признанного авторитета. В Киеве, по большому счету, «Карпаты» с напряжением не справились, проиграв со счетом 0:3. Вторая попытка будет сегодня, и в этой паре гостям, как правило, приходится не менее туго. Статистика очных встреч в этой паре однозначно свидетельствует в пользу "Днепра". Но одно исключение греет душу воспоминаниями болельщикам «зелено-белых: «крупный» выигрыш у подопечных Хуанде Рамоса в сезоне 2013/14 - 4:1.

Обе команды в последние месяцы существенно обновили свой состав. Мирон Маркевич также только нащупывает очертания обновленной команды, которая попыталась бы зацепиться за прошлогодние показатели. Пример успешного выступления без нескольких недавних лидеров – игра против «Шахтера». Однако все остальные поединки, по мнению болельщиков и большинства специалистов, вызывают лишь беспокойство незадолго до старта в Лиге Европы УЕФА. Как следствие, редкое явление: перед стартовым свистком «Карпаты» находятся выше в таблице, чем днепряне.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является "Днепр", на победу которого ставки принимаются с коэффициентом 1,27 к 1. В то же время, на ничью можно поставить из рассчета 5,08 к 1, а на победу "Карпат" - 9,60 к 1.

Матч "Днепр" - "Карпаты" начнется в 19.30. ТВ-трансляцию игры проводит телеканал 2+2.