Гендиректор ФК "Днепр" про Лигу Европы: "Зрители смогут попасть только на "Русенборг"

Генеральный директор футбольного клуба "Днепр" (Днепропетровск) Андрей Стеценко обнародовал информацию касательно деталей проведения предстоящих матчей Лиги Европы, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

"Зрители смогут попасть только на матч с «Русенборгом», если не произойдет никаких новых форс-мажорных ситуаций. Вы же знаете, что у нас может произойти все, что угодно. И действительно, резервным стадионом на этот раз является «Арена Львов». Если УЕФА по каким-то причинам не разрешит играть в Днепропетровске, будем на этот раз играть во Львове", - отметил Стеценко.

Говоря о жеребьевке турнира, Стеценко отметил: "Группа нам попалась, напоминающая прошлый сезон. Итальянский гранд — «Лацио» вместо «Интера», «Сент-Этьенн» и норвежский «Русенборг», думаю, по силе сравним с «Карабахом», с которым пришлось нелегко. С другой стороны, ту группу мы преодолели, и будем надеяться, что теперь тоже все хорошо сложится. Будем бороться".

Комментируя приход в команду игрока сборной Коста-Рики Руиса, Стеценко заявил: "Он уже заявлен за нашу команду, и скоро вы сами все увидите. Мне сложно о чем-то говорить, ведь он провел только несколько тренировок с командой. Видно, что парень обученный. Разумеется, в связи с молодостью у него есть какие-то пробелы, но об этом лучше расскажут тренеры. Все, что он умеет, покажет на поле".

Как сообщал УНИАН, финалист Лиги Европы сезона 2014/15 "Днепр" нынешний сезон начнет с основного раунда турнира, минуя квалификацию.