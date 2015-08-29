Усик защитил титул Интерконтинентального чемпиона WBO

В киевском Дворце спорта завершился бой за титул Интерконтинентального чемпиона WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в котором украинец Александр Усик защитил свой титул в поединке с Джонни Мюллером из ЮАР.

Бой завершился досрочно, в концовке 3-го раунда.

Таким образом, Усик одержал 8-ю победу подряд в 8-ми боях проведенных на профессиональном ринге. Все победы были одержаны досрочно.

Усик уже в первом раунде обозначил свое преимущество, нанеся несколько точных ударов. Вместе с тем, он не позволял оппоненту атаковать себя. Второй раунд также принес немало точных ударов со стороны украинца, в то время как соперник лишь однажды ответил правым встречным ударом. А в 3-м раунде, за 40 секунд до конца Усик первый раз отправил соперника в нокдаун. За 23 секунды до конца раунда соперник еще раз оказался в нокдауне, а за 5 секунд до конца, когда украинец продолжал методичное избиение соперника, рефери вринге прекратил бой.

Вторым центральным боем вечера компании братьев Кличко К2 Promotions стал поединок Дениса Беринчика. Серебряный призер Олимпийски игр-2012 в Лондоне и чемпионата мира-2011 проводил дебютный бой на профессиональном ринге против опытнейшего профессионала Тарика Мадни из Бельгии (19-8-1, 1 КОs) и выиграл досрочно по итогам 4-го раунда. Беринчик имел полное преимущество над соперником, постоянно атаковал, наносил опаснейшие удары, а в перерыве, перед началом 5-го раунда выяснилось, что у Мадни сломана переносица. Бой был тут же прекращен.