"Волынь" обыграла "Олимпик" в матче чемпионата Украины

В Луцке завершился матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала на своем поле донецкий "Олимпик" и обыграла соперника со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в самой концовке, в добавленное арбитром время к основному времени игры.

"Волынь" имела небольшое преимущество на протяжении матча, но вплоть до 93-й минуты счет оставался ничейным. А единственный голевой момент произошел на 4-й добавленной арбитром минуте. После навеса со штрафного Вячеслав Шарпар, выпрыгнувший перед вышедшим из ворот голкипером Заури Махарадзе, переправил мяч в сетку - 1:0.

В параллельно проходившем матче в Полтаве "Ворскла" обыграла харьковский "Металлист" с тем же счетом - 1:0. В еще одной игре дня ужгородская "Говерла" сыграла вничью со "Сталью" из Днепродзержинска - 0:0.

Как сообщал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" обыграл запорожский "Металлург" со счетом 2:0.

6-й тур завершится тремя матчами в воскресенье, 30 августа.